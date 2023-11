La personalità di chi ama i cani è diversa da quella di chi ama i gatti? La personalità di chi ama cani e gatti è differente. Ad affermarlo sono diversi studi scientifici, secondo cui ci sarebbe una netta differenza fra cat-person e dog-person che si distinguerebbero per modo di affrontare la vita e approcciarsi alle relazioni. Prima di esplorare l'argomento, però, unitevi al nostro gruppo Whatsapp per tutti gli approfondimenti su benessere, salute e (naturalmente) animali.

Personalità cane o personalità gatto? E adesso, andiamo al sodo: quali sono le differenze tra le personalità di chi ama il cane e quelle di chi ama il gatto? Come abbiamo già detto esistono diversi studi in merito, ma fra i più famosi c'è quello realizzato da Samuel Gosling, celebre docente di psicologia presso l'Università di Austin, Texas, che ha studiato la personalità di chi ama i cani e la differenza con quella di chi apprezza invece i gatti. Secondo Austin, i primi sono estroversi e scrupolosi, mentre gli amanti dei mici risultano più curiosi e introversi. Una teoria confermata anche da un ulteriore ricerca realizzata nel 2017 e apparsa su Human-Animal Interaction Bulletin. Secondo questa indagine chi adora i cani sarebbe particolarmente socievole, attento ai legami sociali e alle regole. Al contrario gli appassionati di gatti sarebbero indipendenti e intelligenti, portati maggiormente per la creatività e il pensiero astratto.

Personalità di chi ama i cani Socialità;

Tendenza all'ascolto;

Amanti dell'aria aperta;

Ottimismo e allegria. Sempre secondo lo studio citato e altri studi correlati, la personalità di ama il cane di distingue per i tratti succitati. Il primo che spicca è la socialità. Le persone che hanno scelto di condividere l'esistenza con fido, d'altronde, adorano fare lunghissime passeggiate fra chiacchiere con altri padroni di cani e avventure nel parco. Fido, d'altronde, spinge fortemente verso la socialità perché obbliga sempre ad uscire di casa e incontrare altre persone con cui, magari, potrebbero nascere delle amicizie. Chi sceglie questo pet dunque è una persona vivace ed estroversa, che adora ascoltare e parlare, ama stare all'aria aperta e fare sport. Chi sceglie un cane come compagno di vita dunque è anche più allegro e particolarmente stabile dal punto di vista dell'umore. Ma non è finita qui, perché una recente ricerca diffusa dal Time ha dimostrato che coloro che preferiscono i cani sono anche maggiormente conservatori. Tendono dunque ad amare la routine e ad adagiarsi su di essa, preferendo di gran lunga non fare rivoluzioni.

I cani influenzano la nostra personalità? Attenzione però, perché c'è anche da dire che i cani hanno il potere di influenzare la nostra personalità e, in qualche modo, plasmarla. In sostanza, avendo la responsabilità di badare a Fido, tendiamo in qualche modo ad assecondare i suoi bisogni e iniziamo a essere più "simili" a lui, adeguandoci ai suoi ritmi e ai suoi bisogni. Non a caso, cerchiamo subito di capire come funziona il linguaggio del cane, come parlargli, di capire quando è felice, quando è stressato o quando è depresso e rimediamo, proprio come faremmo se fossimo noi stessi ad avere un problema.

A chi sono adatti i cani Persone piene di energia;

Persone che amano l'aria aperta;

Persone socievoli;

Persone con molto tempo a disposizione. Amanti delle passeggiate e dei giochi all'aria aperta, i cani sono adatti per le persone piene di energia e che adorano dedicarsi a più attività. Fido infatti è notoriamente un animale che ha bisogno di numerosi stimoli e di uscite regolari. Dunque è adatto per chi vive vicino a parchi o spazi aperti, in zone rurali oppure ha un giardino. Se educato bene, il cane inoltre è un ottimo compagno di viaggio e si può portare praticamente ovunque. Diversamente dai gatti che, avendo un carattere solitario, preferiscono restare a casa, i cani non amano la solitudine e non andrebbero lasciati soli tutto il giorno. Non sono quindi i compagni di vita giusti per chi trascorre molto tempo fuori casa o ha un lavoro particolarmente impegnativo. I cani, in definitiva, sono perfetti per chi ha spazio e tempo a disposizione e riceverà come ricompensa un amico a quattro zampe amorevole, empatico, protettivo, fedele e giocoso. A cui, di contro, bisognerà dedicare cure e ore per una buona educazione. Va infine sottolineato che esistono numerose razze di cani con temperamento, taglia e carattere differenti da scegliere in base alla propria personalità.

La razza di cane preferita rivela la tua personalità Piccola curiosità: la razza di cane preferita può dire tanto sul nostro carattere e sulla nostra personalità. Saperne di più è diventato tanto interessante da diffondere molteplici test online che aiutano anche a scoprire qualcosa di inaspettato su di sé e sul mondo canino. Non resta dunque che concentrarsi, scegliere la propria prediletta e fare i conti con... chi siamo davvero!

Personalità di chi ama i gatti Introversi;

Riservati e riflessivi;

Solitari;

Intelligenti e sfidanti. E invece, quali sono i tratti della personalità di chi ama i gatti? Tendenzialmente queste persone sono molto più introverse e timide. Amano la solitudine e rifuggono la confusione. Non sono poi particolarmente portate per la socialità. Ciò è dovuto al fatto che il micio non ha necessità, come il cane, di essere portato fuori a spasso. Per questo i "gattari" preferiscono trascorrere le giornate in casa a guardare un film oppure leggere un bel libro. Chi preferisce i gatti inoltre è una persona più umorale che alterna la voglia di contatto umano e l'energia con il desiderio di stare da solo. L'indipendenza per queste persone è un elemento fondamentale, così come la creatività. Non solo: gli appassionati di mici sono anche avventurosi e curiosi, particolarmente rivoluzionari e pronti a nuove fide quando si presentano all'orizzonte.

I gatti influenzano la nostra personalità? Se però pensate che, a differenza dei cani, i gatti non influenzino la nostra personalità... vi sbagliate di grosso. Anche i felini sono in grado di modificare ciò che siamo, in modo molto sensibile. Quando ci interroghiamo sul motivo per cui il gatto ci fissa o più semplicemente quando fa le fusa, Micio innesca una serie di reazioni che cambiano le nostre abitudini e i nostri modi di fare, più di quanto crediamo.

A chi sono adatti i gatti Persone indipendenti;

Persone non necessariamente attive;

Persone intelligenti e riflessive. Uno stile di vita particolarmente impegnativo e uno spazio interno limitato si adattano maggiormente alle esigenze del gatto. I mici infatti sono animali tranquilli e che amano passare la giornata a giocare da soli oppure a dormire. Anche quando sono lasciati all'aperto risultano molto indipendenti scegliendo di fare ciò che preferiscono indipendentemente dal padrone. Ciò non significa che non apprezzano giocare oppure l'interazione sociale, ma, anche per via del fatto che non hanno bisogno di uscire per le passeggiate, sono particolarmente adatti per le persone poco attive. Giocattoli, tiragraffi e lettiera sono tutto ciò che serve al gatto per sentirsi a proprio agio e tenersi occupati durante la giornata. Se lo spazio in casa è poco sarebbe meglio avere un accesso al giardino che sia sicuro, ma anche in mancanza di questo, diversamente dal cane, il gatto non soffrirà. Di contro è essenziale interagire con il gatto e accudirlo in modo amorevole: se questo animale risulta indipendente ciò non significa che debba essere lasciato da solo! Anche se non possiedono la stessa energia dei cani infatti i felini sono dei compagni rilassanti, divertenti e affettuosi.