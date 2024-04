Prima di approfondire, però, ricordatevi di unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e di seguire il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Si sa che i felini sono degli arrampicatori e degli equilibristi. Ecco allora perché è giusto conoscere i pericoli del gatto in balcone : se gli esterni della propria casa non vengono messi in sicurezza, infatti, i rischi sono concreti. Infatti una premessa è d'obbligo: per quanto elastici possano essere non è affatto vero che i felini hanno sette vite e una brutta caduta può far riportare danni importanti o causare addirittura la morte.

Come rendere sicuro il balcone per i gatti?

Mettere una rete per gatti;

Proteggere le finestre;

Eliminare le piante velenose.

Per evitare i pericoli maggiori del gatto in balcone, questi primi tre accorgimenti sono fondamentali. In commercio per fortuna ci sono reti poco invasive, anche trasparenti; ma resistenti, che permettono di ottenere un ottimo risultato senza sentirsi o far sentire il proprio felino in gabbia. Per le finestre, inoltre, esistono degli adattatori che fanno in modo di tenerle aperte senza correre il pericolo di cadute accidentali.

Fra i rischi in esterno, che si tratti di terrazze o giardini, non ci sono solo le altezze tanto amate dai felini, ma anche le piante velenose per i gatti. Spesso questi animali mangiano erba e vegetali di vario tipo per purificarsi lo stomaco attraverso il vomito indotto, se però ingeriscono qualcosa di tossico l'effetto è diametralmente opposto. Non stanno meglio, ma addirittura si rischia l'avvelenamento dei gatti.

Prima di stabilire come rendere accogliente e verde la propria casa, bisogna pensare alle esigenze di tutti gli attori in gioco. Se il felino viene adottato in un secondo momento, è bene valutare in tempo quali sono le modifiche da effettuare per accoglierlo al meglio e garantire la sua sicurezza.