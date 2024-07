Anche quando fatta con curiosità e divertimento, l'abitudine di mettere animali nel secchiello in spiaggia risulta fatale per una serie di specie marine che vivono sulla costa.

Perché non si possono raccogliere gli animali marini in spiaggia?

L'acqua del secchiello si scalda molto in fretta e li fa soffrire;

Le creature marine non devono, per legge, essere disturbate;

È sostanzialmente una condanna a morte.

L'allarme animali nel secchiello in spiaggia arriva dall'ENPA ed è un grido di aiuto in soccorso pesci, granchi, meduse e stelle marine. Creature che vivono nell'acqua e che spesso vengono adocchiate e infine collocate in un secchiello per essere mostrate a famiglia o amici, e poi dimenticate in pochi centimetri d'acqua che, sotto al sole, si scalda particolarmente in fretta.

Non solo: in così poco spazio, non c'è acqua sufficiente (e abbastanza mossa) da garantire l'ossigenazione continua necessaria alla sopravvivenza delle specie.

Molto spesso i bambini lo considerano un gioco, incoraggiati dai genitori che pensano di aiutare il figlio a scoprire nuove ed esotiche creature. In realtà, questa "abitudine consolidata" comporta un elevato rischio di mortalità delle creature catturate, trasformando una scoperta in un gioco crudele.