Il coniglio è il terzo mammifero più diffuso come animale da compagnia nelle case europee, dopo cane e gatto. I conigli da compagnia ha subito una selezione per assumere caratteristiche estetiche e funzionali particolari, e la loro aspettativa di vita è notevolmente superiore rispetto ai conigli d'allevamento. Un'aumentata longevità può però portare allo sviluppo e alla diagnosi di patologie legate all'età adulta e anziana: tra queste, vi sono le patologie riproduttive. La sterilizzazione non è soltanto una pratica consigliata per controllare la nascita di nuovi cuccioli, ma è un intervento cruciale per prevenire queste gravi patologie che possono incidere significativamente sulla qualità e sull'aspettativa di vita del coniglio.

I conigli sono animali da compagnia unici con specifiche esigenze fisiologiche e anatomiche. La coniglia entra in calore per la prima volta tra i 3 e i 6 mesi di età, momento in cui raggiunge la maturità sessuale. Il ciclo estrale nei conigli non è stagionale ma continuo , il che significa che le femmine sono quasi sempre in grado di concepire se non sterilizzate. Questo stato di continua fertilità espone non solo a gravidanze frequenti ma anche a un rischio elevato di sviluppare malattie legate agli organi riproduttivi, per continua stimolazione ormonale in assenza di una gravidanza, in particolare per gli animali da compagnia. Una coppia di conigli interi (ovvero, non sterilizzati) può generare una prole non indifferente, che non è semplice da gestire in casa. Infatti, la gravidanza della coniglia dura circa un mese, e poco dopo il parto è subito recettiva per un nuovo accoppiamento. Durante l'anno, quindi, si potrebbero anche superare dieci gestazioni, se un maschio e una femmina vengono lasciati insieme. Questo provoca un dispendio energetico notevole alla coniglia e produce moltissimi piccoli, di cui occorre poi prendersi cura.

Durante il periodo di calore, i conigli possono manifestare comportamenti marcatamente differenti rispetto al loro solito modo di fare . Le femmine possono diventare aggressive, territoriali, e possono manifestare un comportamento di marcatura urinaria più frequente, con urinazione in luoghi inappropriati. I maschi, analogamente, mostrano un aumento dell'aggressività e possono tentare di fuggire o combattere con altri conigli. Attenzione: una manifestazione di aggressività e dominanza è del tutto normale nei conigli, ed è parte del loro normale carattere. In caso di stimolazione ormonale eccessiva, però, questa caratteristica può peggiorare rendendo difficile la convivenza del coniglio con i proprietari e con altri animali presenti in casa.

Le femmine non sterilizzate corrono un alto rischio di sviluppare tumori uterini e ovarici . Studi indicano che fino al 80% delle coniglie non sterilizzate sviluppa qualche forma di tumore agli organi riproduttivi entro i quattro anni di età. La continua stimolazione ormonale induce una serie di adattamenti da parte dell' utero : le modifiche a livello uterine possono portare, a lungo termine, alla degenerazione dell'organo con sviluppo di patologie come l'emometra, la mucometra, e tumori . Il più frequente è l' adenocarcinoma uterino, una neoplasia maligna molto aggressiva che può aumentare di dimensioni in maniera molto rapida e generare metastasi a livello polmonare. In casi molto gravi, infatti, un sintomo dell'adenocarcinoma è la difficoltà respiratoria. Non è difficile immaginare come una malattia di questo tipo possa provocare la morte della coniglia, e lo sviluppo di condizioni di questo tipo sono anche possibili in animali giovani, entro i due anni di età. Questo è uno dei principali motivi per cui è importante sterilizzare la propria coniglia. Anche i maschi sono a rischio: sebbene le condizioni patologiche siano più rare rispetto alle femmine, i conigli possono sviluppare gravi infiammazioni e tumori ai testicoli. Le neoplasie sono spesso benigne, mentre le infiammazioni possono essere anche gravi; inoltre, un coniglio che percepisce dolore a livello dei testicoli può provocarsi gravi lesioni per autotraumatismo.

Per prevenire le condizioni patologiche descritte finora, la sterilizzazione chirurgica è l'intervento che viene più comunemente effettuato e prevede l'asportazione delle gonadi . Nel caso del maschio, vengono rimossi i testicoli, mentre nella femmina vengono rimosse le ovaie e in alcuni casi anche l'utero . Ovviamente, la procedura è chirurgica e viene effettuata in anestesia generale: rivolgendosi ad un veterinario con esperienza nel trattare i conigli, non ci saranno problemi e la gestione dell'operazione sarà mirata al benessere del coniglio. L'età ideale per la sterilizzazione è poco dopo il raggiungimento della maturità sessuale, generalmente tra i 6 e i 12 mesi . Effettuare l'intervento in questo momento della vita del coniglio riduce il rischio di complicazioni chirurgiche, spesso legate all'obesità, e assicura che il coniglio non sviluppi malattie legate agli ormoni sessuali.

Rischi della sterilizzazione

Come per ogni procedura chirurgica, la sterilizzazione comporta alcuni rischi, principalmente legati a problematiche che possono insorgere durante la chirurgia o a seguito dell'anestesia. Sebbene i rischi anestesiologici nei conigli siano maggiori rispetto ai cani e ai gatti, l'attenzione e le cure veterinarie dedicate a questa specie sono enormemente aumentate e migliorate negli ultimi anni, così come i veterinari esperti nella cura dei conigli e degli animali non convenzionali. Questo rende la sterilizzazione molto più sicura, essendo un intervento ormai routinario.

Inoltre, i pericoli associati alla non sterilizzazione, come lo sviluppo di tumori maligni e le complicazioni della gravidanza, sono considerevolmente più alti e possono compromettere il benessere e la vita del coniglio.

In conclusione, la scelta di sterilizzare il proprio coniglio non è solo una legata alla gestione della riproduzione ma è una decisione medica che può drasticamente migliorare la qualità della vita del proprio animale domestico. La sterilizzazione chirurgica è un intervento eseguito di routine su centinaia di conigli ogni giorno: discutere con il proprio veterinario per determinare il momento migliore per questa importante procedura e per assicurare che il vostro coniglio viva una vita lunga e sana è il modo migliore per gestire al meglio questo aspetto della cura del proprio coniglio.