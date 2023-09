Perché sterilizzare o castrare i gatti? Pro, contro e soluzioni alternative

Far sterilizzare o castrare il proprio gatto è una decisione cruciale, per molti di noi combattuta, ma spesso importante nella gestione di vero e proprio gatto domestico.

I gatti fertili, infatti, rispondono rigidamente all'istinto riproduttivo. Non hanno scelta, poiché le loro azioni dipendono primariamente da un impulso biologico. Non è una "colpa" se, i gatti che intendono riprodursi, tendono a sparire per molti giorni e, se tornano, lo fanno spesso in condizioni molto diverse da quando si sono allontanati (le femmine gravide e i maschi pieni di segni di lotta).

Questo può portare dei problemi non indifferenti. Oltre alle nascite incontrollate, si evince anche un'enorme incidenza di malattie virali trasmissibili, ferite infette e, purtroppo, incidenti stradali, con conseguente decesso o invalidità permanente. Non di meno, anche la gestione domestica di un gatto non sterilizzato o non castrato è parecchio più impegnativa; è anche per questo che, in passato, il gatto veniva prevalentemente lasciato all'esterno e non all'interno dell'abitazione.

Gli umani che, tuttavia, avvertono un certo "senso di colpa" nel privare degli organi riproduttivi il proprio micio, o che temono eventuali ripercussioni sulla sua salute futura, risultano spesso restii a questa pratica e, a volte, scelgono di lasciarli così come sono. Bisogna però segnalare che, se eseguito troppo tardi, questo intervento chirurgico può rivelarsi più difficile da tollerare per l'animale e non avere lo stesso impatto sul comportamento.

In questo breve articolo cercheremo di capire meglio i pro e i contro della sterilizzazione o castrazione nel gatto, sperando di facilitare la scelta più corretta da parte dei padroni ancora indecisi che ci stanno leggendo. Esploreremo anche le implicazioni della non sterilizzazione o castrazione e le possibili opzioni alternative disponibili.