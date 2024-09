Perché non usare la ciotola di ceramica per il gatto?

Le ciotole in ceramica non sono tra le soluzioni migliori dal punto di vista di salute e sicurezza . Queste ciotole, difatti, sono in genere smaltate a piombo (una sostanza tossica), e possono facilmente lesionarsi, con la possibilità di formazione di batteri tra le crepe.

Anche le ciotole in plastica potrebbero essere una soluzione, ammesso però che si tratti di un materiale di buona qualità . Sono sicuramente comode in alcune situazioni, ma non sono comunque prive di problemi.

La soluzione migliore per l' alimentazione del nostro gatto consiste senza dubbio nello sceglierne una in metallo, possibilmente in acciaio inox, dato che è un materiale antiallergico che non arrugginisce , semplice da pulire e non soggetto ad usura.

Altro problema dato dalle ciotole in metallo è che questo materiale è soggetto alle variazioni climatiche e, anche se la ciotola non è posizionata all'esterno e quindi esposta alle temperature ambientali, potrebbe risultare troppo calda o troppo fredda (a seconda della stagione e di dove viene sistemata dentro casa).

Il metallo è un materiale che può essere utilizzato indistintamente sia per l'acqua che per il cibo, che ha però alcuni dettagli ai quali bisogna fare attenzione: in primis, le ciotole in metallo sono leggere , e sono di conseguenza facilmente ribaltabili, soprattutto se il nostro animale domestico ha l'abitudine di mettere le zampe all'interno della ciotola.

Come tutte le altre soluzioni, però, anche le ciotole in plastica non sono esenti da problemi e controindicazioni. Ad esempio, la plastica è un materiale che si usura e consuma molto facilmente , il che potrebbe intaccare sia l'esterno che, soprattutto, l'interno del contenitore, rischiando di immettere nel cibo o nell'acqua del nostro animale domestico sostanze pericolose e tossiche come le microplastiche.

Le ciotole in plastica, hanno sicuramente tra i loro vantaggi l'essere economiche e comode da trasportare , rendendole in ottimo alleato in caso di viaggi o spostamenti di vario genere in compagnia del nostro amato gatto.

Quali sono i pro della ciotola in ceramica?

Semplice da pulire;

Bella esteticamente;

Non ha problemi di usura.

Per molte persone le proposte in ceramica sono comunque la soluzione migliore per servire cibo e acqua al proprio animale domestico, date che questo materiale non presenta particolari problemi di usura ma soprattutto si può pulire e igienizzare la ciotola del gatto con grande facilità, esattamente come si fa per il metallo.

Altro fattore positivo è il peso, dato che le ciotole in ceramica, essendo più pesanti di quelle in metallo, difficilmente possono essere capovolte.

C'è poi il non secondario fattore estetico: in primis, per molte persone è facile associare il cibo alla ceramica, dato che anche per noi umani è uno dei materiali più utilizzati in cucina. Inoltre, le ciotole in ceramica possono essere decorate in un'infinità di modi, rendendo la sua scelta anche un possibile elemento di arredo.