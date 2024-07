Perché non si deve spruzzare l'acqua in faccia al gatto?

Perché è meglio non spruzzare l'acqua in faccia al gatto? Spruzzare l'acqua in faccia al gatto è sbagliato perché lo infastidisce senza sortire l'effetto desiderato. In questo modo non impara nulla, non capisce la ragione per cui viene fatto. Soffre e basta, si innervosisce e fa comunque di testa sua. Meglio conoscere il suo linguaggio del corpo, capire cosa è efficace e agire di conseguenza.

Perché al gatto non piace avere l’acqua in faccia? Non comprende il nesso fra spruzzo e rimprovero;

Continua a fare ciò che non si vorrebbe facesse;

Si spaventa;

Può essere motivo di stress e di aggressività. Il felino non ragiona e non comunica come gli esseri umani. Il linguaggio del gatto si basa molto sul non verbale e su versi anche molto differenti fra loro, con significati ben precisi. La punizione non è efficace, meglio utilizzare il rinforzo positivo e, quindi, premiarlo quando si comporta bene. La mente del gatto ha bisogno di creare associazioni positive. L'animale deve capire quando è nel giusto e viene apprezzato, non sentire ansia e frustrazione in chi lo ha adottato. Altrimenti, non solo persiste nell'errore, ma viene meno la fiducia tra proprietario e felino. L'acqua spruzzata sul muso è motivo di stress per il gatto, il quale per difendersi e far sapere che non gradisce questo approccio potrebbe diventare aggressivo, mettersi sulla difensiva e sfogare così tutto il suo disagio.

Come si fa a sgridare un gatto? Sgridare il gatto non è una strategia particolarmente efficace, poiché anche se sembrerà offeso dal cambio di voce, difficilmente assocerà questo cambio di tono a un divieto, quanto più a qualcosa da fare quando il padrone non guarda. I rimproveri classici, di conseguenza, non funzionano. Per educarlo e far sì che comprenda l'insegnamento, alzare la voce è controproducente. Le tecniche di addestramento devono essere ben diverse. Spesso si commette l'errore di credere che il mondo umano e quello felino coincidano, che ciò che vale nella comunicazione fra persone valga anche in quella fra due specie che – per quanto vivano in simbiosi – hanno modi di comunicare differenti fra loro. Il gap fra gatto e proprietario si riduce mettendosi nei panni dell'animale e capendo che determinati approcci non funzionano. Per 'sgridare' il gatto si deve usare la carota, non il bastone. Bisogna fargli sapere quando il suo comportamento è virtuoso e che si è fieri di lui.

Come si può fare per punire un gatto? Punire il gatto è controproducente e inefficace. Spruzzare l'acqua in faccia al gatto lo dissuade sul momento, ma non crea nessun tipo di comunicazione a lungo termine con lui. Punirlo, in generale, non funziona. Quando si comporta male va fatto smettere con le buone e/o ignorato. Per agire davvero è invece necessario aspettare che faccia qualcosa di buono. Per esempio, quando il felino si addormenta nella cuccia e non sul divano; non usa la poltrona come tiragraffi, ma preferisce un suo giocattolo, va premiato. Una carezza, uno spuntino fuori pasto, un momento ludico con chi considera famiglia: sono tutti approcci che gli fanno comprendere quando si comporta bene. In questo modo, il gatto capisce quando sbaglia (perché non riceve la considerazione sperata) e quando fa bene (perché viene elogiato). Le associazioni negative tipiche della punizione lasciano spazio a quelle positive della gratificazione e sono molto più efficaci.

Cosa stressa il gatto? L'acqua in faccia;

Le intromissioni nella sua sfera intima;

I rumori forti e improvvisi;

Le novità e i mutamenti nella sua routine;

Le manipolazioni vigorose (es: tirargli la coda). Spruzzare l'acqua in faccia al gatto è fra i motivi che lo innervosiscono. In realtà, alla maggior parte dei felini, questo elemento non piace proprio, se non da bere quando è fresco e pulito, all'interno della propria ciotola. Lo percepiscono come un'invasione di campo e una violenza, senza tuttavia associarlo a una punizione. Oltre ad avere delle difficoltà respiratorie, problemi di vista e a sentire freddo, il felino legge questa azione come una grave violazione del proprio spazio personale. Certamente il fastidio lo fa desistere sul momento, e si ha l'illusione di avere ottenuto qualcosa, ma a lungo termine non funziona. Il felino non impara, al massimo si innervosisce e si predispone a un'altra monelleria, architettata appositamente per ripicca.

Come si può far sfogare il proprio gatto? Facendo in modo che incanali correttamente le energie;

Assecondando la natura predatoria ed esplorativa;

Ricevendo stimoli sia a livello psicologico che fisico. Il gatto ha bisogno di avere un ambiente che tenga conto della sua natura. È un predatore che, se non può cacciare in libertà o all'interno di uno spazio esterno messo adeguatamente in sicurezza, ha bisogno che queste condizioni vengano ricreate. In commercio ci sono tanti accessori progettati per questo. Ci sono topolini o altri animaletti finti, di pezza o che si muovono meccanicamente, per simulare la cattura della preda. Esistono palline classiche o con snack all'interno che richiedono impegno da parte del gatto per arrivare a godere del premio. Ci sono anche percorsi da muro che si sviluppano in altezza e ricreano gli spazi presenti in campagna o nel bosco. Oltre ad avere delle regole precise, insegnate con pazienza e la tecnica del rinforzo positivo, un gatto obbediente deve essere sereno e appagato. Quello che l'uomo percepisce come maleducazione, in realtà è un modo per comunicare un disagio che va ridotto al minimo se non addirittura annullato completamente.

Come si può far rilassare il gatto stressato? Usando i feromoni;

Facendogli ascoltare musica rilassante;

Parlandogli tranquillamente;

Facendo in modo che sfoghi l'energia in eccesso. I feromoni esistono in natura e il gatto li usa per tranquillizzarsi. Lo fa quando strofina la testa sugli spigoli dei muri o quando impasta: lo fa attraverso il volto o le zampe. In commercio ci sono dei diffusori che rilasciano queste sostanze ricreate artificialmente e hanno un effetto calmante. Le urla con i felini non funzionano, per comunicare efficacemente è importante usare un tono di voce basso e un linguaggio del corpo accogliente. Se percepiscono nervosismo verbale e non verbale, si mettono sulla difensiva e aggrediscono. Piuttosto è importante capire il motivo scatenante della monelleria, che in realtà manifesta un malessere, e agire su quella. Bisogna sempre tenere a mente che un gatto sereno e correttamente socializzato non si comporta male. Dargli il giusto spazio, creare una zona di comfort che percepisce come rifugio è molto più efficace.