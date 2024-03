Perché mamma gatta non riconosce i cuccioli?

Ecco le varie cause, che possono aiutare a rispondere al meglio a situazioni del genere. Sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Quando la gatta rifiuta i gattini?

Salute dei cuccioli;

Salute della madre;

Stress;

Capacità di prendersi cura della cucciolata.

Sono svariati i motivi per i quali mamma gatta non riconosce i cuccioli. Occorre prima di tutto comprendere che il nostro modo di ragionare e approcciarci alla vita è differente sotto vari aspetti da quello di un animale. Questi segue il proprio istinto, che può suggerire di abbandonare i cuccioli in caso di problemi di salute di alcuni di loro. La madre è in grado di sapere se alcuni o tutti (caso raro) siano affetti da un'infezione o una malattia.

Di fatto non intende sprecare latte e cure per coloro che non sopravvivranno, occupandosi del resto dei gattini. In caso di gruppo infetto, sarà allontanato in toto, in caso di singolo gatto o magari due, saranno tenuti in disparte per evitare il contagio con gli altri. Un comportamento del genere rappresenta un campanello d'allarme per il padrone. Occorre portare i cuccioli messi da parte dal veterinario.

Sempre l'istinto, poi, dice a mamma gatta di tutelare i gattini stando loro lontana. Ciò perché percepisce d'essere malata e non intende contagiarli. Anche in questo caso una visita specialistica è d'obbligo. In alcuni casi, però, la gatta potrebbe non essere pronta ad accudire i piccoli, non sapendo cosa fare. Per questo li abbandona. È però possibile accudirli in sua compagnia, di fatto mostrandole il da farsi e guidando la dinamica, fino a veder scattare l'istinto. Può capitare anche che la cucciolata sia eccessivamente numerosa e lei senta di non avere latte per tutti o la forza necessaria per accudirli.

Tutto ciò ci porta a parlare di stress di mamma gatta. Il parto potrebbe averla prosciugata delle ultime energie, per questo si consiglia di accudirla in tutto e per tutto, garantendole un luogo sicuro e comodo dove riprendersi. Occorre infine ricordarsi di non toccare i cuccioli appena nati. Anche l'odore del padrone della gatta potrebbe risultare per lei fastidioso e compromettere il rapporto con i gattini.