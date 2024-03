Perché le tartarughe mordono?

Sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Le tartarughe mordono, eccome. Per quanto si pensi a questi antichi animali come pacifici e docili, in determinate circostanze possono ricorrere a questa forma di difesa che, soprattutto in determinate razze, può creare particolari danni.

Una caratteristica che riguarda anche l'azzannatrice, nel caso però di bambini . Quest'ultima è nota per la sua aggressività, fuori dall'acqua. La sua struttura ossea mascellare ricorda molto quella di un becco, il che si avvantaggia di una gran mobilità di collo e testa per effettuare un morso a scatto .

Questo può generare delle ferite anche molto gravi , soprattutto se il gesto subito viene ripetuto. Il taglio creato può essere particolarmente profondo, a seconda di come sia avvenuto il tutto. Differente il discorso nel caso della tartaruga alligatore . Si tratta di una specie simile ma dalle dimensioni maggiori . È ben nota per essere in grado di staccare un dito con un solo morso .

Preoccuparsi del morso di una tartaruga vuol dire, probabilmente, che le dimensioni e caratteristiche della stessa sono tali da porci in apprensione per il nostro benessere fisico. Pensiamo dunque a quanto possa fare male il morso di una tartaruga azzannatrice , originaria del Nord America ma negli ultimi tempi sempre più diffusa anche in Italia.

Quanto è potente il morso di una tartaruga?

È bene comprendere come alcune tartarughe non abbiano nulla in comune con quelle che siamo abituati ad avere in casa, come animali domestici, a queste latitudini. È il caso della tartaruga alligatore, che morde per tutelarsi ma non necessariamente attende che il potenziale aggressore faccia la prima mossa.

Alquanto comune negli Stati Uniti meridionali, il suo nome scientifico è Macrochelys Temminckii. È una testuggine enorme, che può arrivare a pesare fino a un quintale. Per quanto riguarda le dimensioni, invece, può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza. La sua difesa non passa unicamente dalle fauci, avendo un carapace con dei chiari spunzoni. Presente inoltre una coda alquanto lunga e una testa triangolare. Qui troviamo una mandibola uncinata a dir poco temibile.

Il morso di questa creatura è a dir poco micidiale. Studi stimano che sia più potente di quello di un leone e di uno squalo. È lì in classifica alla pari della tigre. In una speciale classifica mondiale, trova spazio al 12esimo posto tra gli animali dal morso più potente, con il coccodrillo del Nilo al primo. In termini di misurazione, può sprigionare una forza di 71 g/cm2.