Perché le persone abbandonano i cani e i gatti?

In maniera del tutto ingiustificata , le persone abbandonano gli animali per motivi spesso legati a loro mancanze. Adozioni frettolose che non prendono in considerazione il sacrificio quotidiano e l' esborso economico che un animale comporta. Anche le vacanze e i traslochi sono fonte di molti abbandoni. Ultimo ma non per importanza è l'abbandono più futile, ovvero quello legato ai comportamenti cosiddetti "problematici" di animali non addestrati o socializzati.

Perché le persone abbandonano i cani?

Mancanza di comprensione dell'impegno quotidiano;

Mancata comprensione dell'impegno economico;

Comportamenti "problematici" del cane;

Cambio di domicilio;

Vacanze.

Non esiste una valida giustificazione per abbandonare un cane, mai e in nessun caso.

Detto ciò, ci sono molti motivi per cui le persone lo fanno, e quasi tutti originano da un problema a monte. Nella fattispecie, chi abbandona non prende in considerazione il fatto che il cane è un animale che richiede tempo e amore, e senza dubbio anche sacrificio. È un impegno quotidiano che può entusiasmare all'inizio, ma che col tempo, e con gli anni, può diventare un problema per chi non riesce a comprendere fino in fondo di aver stretto un legame per tutta la vita dell'animale.

Anche l'impegno economico non è da sottovalutare: specialmente per chi adotta animali di razza, ma non solo. Il costo iniziale dell'animale non è che una frazione di quanto questo può arrivare a costare nel corso della vita, tra cibo di alta qualità e spese veterinarie. Se l'animale si ammala gravemente, le spese salgono ancora di più fino a diventare molto alte, al punto che spesso, per alcune famiglie, possono essere difficili da sostenere.

Un altro motivo "tipico" e ingiustificabile per abbandonare un cane riguarda i suoi comportamenti "problematici". Il cane è aggressivo (perché non è stato né addestrato né socializzato), distrugge il mobilio (non fa abbastanza movimento e non viene coinvolto in attività impegnative), fa i bisogni in giro o abbaia troppo (è forse stressato).

Tutte le motivazioni di abbandono che riguardano un comportamento negativo del cane sono da considerarsi superficiali, in quanto esiste sempre la possibilità di rivolgersi a un addestratore cinofilo, o un veterinario comportamentalista.

Abbandonare il cane per un cambio di domicilio o le vacanze accade più spesso di quanto non si pensi. Molti canili sono pieni di animali che sono capitati lì, in età avanzata, per via di un trasferimento che non ha per nulla preso in considerazione le esigenze di un animale.

Un cane è un impegno per la vita: adattiamola di conseguenza e facciamo di questo animale una responsabilità, nella buona sorte e in quella cattiva.