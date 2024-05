Perché la tartaruga gira in tondo e cosa fare se succede Non è sempre facile capire se la tartaruga di terra ha qualcosa che non va. Un comportamento che potrebbe insospettire il padrone, a giusta ragione, è quando la tartaruga gira in tondo. Il fenomeno raro, ma non improbabile, per cui la tartaruga gira in tondo può essere attribuito a una serie di fattori che anche i veterinari specializzati, a volta, faticano a comprendere. Nel dubbio, dunque, è sempre meglio rivolgersi a un professionista. Nel frattempo, ti consigliamo di prendere parte al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e di seguire il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Il giro in tondo della tartaruga Non è normale che la tartaruga giri in tondo. Purtroppo, se il nostro rettile domestico gira in tondo potremmo trovarci di fronte a una tartaruga ammalata. La cosa più giusta da fare, dunque, è osservarla attentamente, per capire se il comportamento è reiterato e ossessivo. Sarebbe anche utile fare un video di almeno un minuto (non importa se l'azione mi sembra ripetitiva: 60 secondi sono il minimo per monitorare un comportamento anomalo), per poi mostrarlo al veterinario specializzato in rettili. Va precisato che il "girotondo" della tartaruga non è infrequente, ma può essere scatenato da una serie di fattori. Continua però a non trattarsi di un comportamento normale, e dunque il padrone è tenuto a prestargli particolare attenzione.

Tartaruga che gira in tondo e altri sintomi correlati Inappetenza

Problemi con il guscio

Parassiti

Colore e consistenza delle feci anomale

Letargia

Possibili lesioni Non è facile individuare il motivo per cui la tartaruga gira in tondo, specialmente perché questo comportamento è spesso associato ad altri sintomi correlati. Solo un buon veterinario, dopo aver osservato l'animale, aver prelevato campioni e aver ascoltato le osservazioni del proprietario, può formulare un'ipotesi concreta e infine una diagnosi. A volte, la tartaruga muove in alto e in basso la testa come se stesse cercando di liberarsi di qualcosa. In questo caso potrebbe avere qualcosa di bloccato nell'incavo del guscio, o all'interno della bocca. Potrebbe trattarsi di un sassolino o di cibo. Fai attenzione prima che possa ferirsi.

Altri motivi per cui la tartaruga ruota su se stessa Terrario troppo piccolo

Condizioni del terrario inadatte

È disorientata e non capisce dove si trova

È sotto antibiotici che possono influire sul comportamento

Ha un problema alle vie respiratorie

È disidratata

È ferita alle zampe o sull'"addome"

Ha cambiato terrario ed è confusa

Problemi congeniti Una volta controllato che il terrario rispecchi le condizioni, le dimensioni e le temperature ottimali, o eventualmente il giardino, è importante fare un'analisi di tanti altri fattori. Alimentazione, idratazione, convivenza con altre specie e ancora molto altro. Le tartarughe crescono di dimensioni, e di conseguenza il loro fabbisogno cambia in termini di spazio, quantità di cibo e altro ancora. Nel caso in cui tu le abbia appena cambiato habitat, invece, la tartaruga potrebbe sentirsi disorientata, avendo perso i suoi punti di riferimento. Prova a costruirle dei percorsi col cibo per condurla nelle zone dove può stare al caldo o alimentarsi. Se la tartaruga si comporta così da molto tempo, o magari da quando è nata, potrebbe essere importante capire se c'è un problema neurologico congenito in corso. Solo un veterinario specializzato in rettili è in grado di procurarti una diagnosi adeguata. In caso di ferite, invece, è importante agire tempestivamente, in maniera che il problema non si estenda o l'eventuale morso/tagli si infetti.

Cosa fare se la tartaruga gira in tondo? Innanzitutto, è importantissimo contattare il veterinario. La seconda cosa da fare è quella di prendere la tartaruga di terra e sollevarla dolcemente per capire se sono presenti ferite o lesioni che potrebbero renderla confusa o sofferente. Le condizioni psicosomatiche derivanti da un habitat sbilanciato o da un istinto non assecondato non sono meno importanti delle possibili patologie che affliggono le tartarughe. Di conseguenza, ti consigliamo di parlarne con un professionista, specialmente se il comportamento di girare in tondo è reiterato e "frenetico". Non sottovalutare i comportamenti del tuo animale e ricordati sempre che la visita veterinaria è la soluzione migliore. Su Internet troverai parecchie ipotesi, ma è sempre meglio far convalidare i propri sospetti da un medico.