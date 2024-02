Perché la lingua del gatto è ruvida: tutte le ragioni

Ogni particolarità anatomica del felino ha una ragione (o più) d'esistere. Sapere perché la lingua del gatto è ruvida serve a prendersi cura del quattro zampe al meglio. Perché dietro a una certa caratteristica fisica ci sono anche esigenze pratiche ed emotive da soddisfare.

Quando si adotta un pet non si ricevono e si donano soltanto coccole e amore extra. Si tratta anche di un atto di responsabilità. Ci si prende l'impegno di accudire un altro essere vivente "finché morte non ci separi". Un essere vivente che – soprattutto se non è abituato a vivere in libertà – dipende in tutto e per tutto da colui che lo porta a casa con sé.

Chiunque sia mai stato leccato da un esemplare felino sa – con un grado maggiore o minore di sorpresa – che la lingua come carta vetrata è una sua particolarità. A renderla così sono delle protuberanze, le papille gustative in rilievo, con una struttura filiforme. Prima di approfondire l'argomento, ricordati di unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e di seguire il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.