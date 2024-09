Perché il pelo del gatto si aggroviglia?

Perché il pelo del gatto fa i nodi? Il pelo del gatto si aggroviglia per vari motivi, dalla mancanza di pulizia alla perdita del sottopelo, sino alla salute del pelo stesso. Tutti questi elementi fanno sì che il pelo morto si attacchi a quello vivo, formando dei nodi che possono rivelarsi molto pericolosi.

Perché si formano i nodi al pelo del gatto? Il pelo morto aderisce a quello vivo;

Si crea un agglomerato;

Leccando il gatto consolida il blocco;

Il nodo si attacca alla pelle. I nodi al pelo del gatto si formano quando il pelo morto tende ad aderire a quello vivo, creando un agglomerato che, per via delle leccate, tende ad agglomerarsi, consolidandosi in un blocco duro. Inoltre questi nodi tendono ad attaccarsi direttamente alla pelle del gatto, provocando molti fastidi.

Quando si formano i nodi al pelo del gatto? Durante momenti di gioco;

Nel corso della caccia;

Quando si rotola a terra;

Quando corre.

Come sciogliere nodi al pelo del gatto? Individua i nodi e ispezionali;

Cerca di aprirli con le dita;

Ammorbidiscili col balsamo;

Usa un pettine;

Taglia con le forbici i nodi ostili;

Spazzola il gatto. Per sciogliere i nodi al pelo del gatto prima di tutto individuali, ispezionandoli con le dita. Cerca di fare attenzione e usa grande delicatezza, perché potresti fare male al gatto. Inizia dunque ad aprire i nodi con le dita, poi ammorbidiscili con il balsamo. Applica il prodotto e lascia che faccia effetto, quindi pettina e districa. Punta su un pettine a denti fitti, evitando di tirare il pelo e iniziando dalle punte per poi procedere forbice con la punta arrotondata. Introducila con grande attenzione tra il pelo e la pelle del gatto, ricordandoti di tenere le punte sempre verso l'esterno. Se i nodi sono molti non stressare eccessivamente l'animale ed esegui questa operazione in più sessioni. Termina il tutto pettinando il gatto.

Dove si formano i nodi nel pelo del gatto? Inguine;

Ascelle;

Sotto il collo;

Dietro le orecchie;

Dietro le gambe;

Zampe posteriori;

Zampe anteriori.

Cosa vuol dire quando il gatto ha il pelo arruffato? Non sta bene;

Ha carenze nutrizionali;

Ha un'infezione. Il pelo arruffato indica che l'animale non si pulisce regolarmente, questo accade quando il gatto non si sente bene, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Dunque potrebbe essere stressato o in ansia. Le carenze nutrizionali possono portare ad un peggioramento dell'aspetto del pelo del tuo animale. In particolare se il gatto assume pochi acidi grassi Omega 3 questo provoca una disidratazione della pelle, portando l'animale a grattarsi, arruffando di conseguenza il pelo. Un pelo particolarmente arruffato inoltre potrebbe indicare la presenza di infezioni: batteri, parassiti e funghi infatti rendono il pelo opaco, secco e indomabile.

Cosa fare se il gatto non riesce a vomitare il pelo? Aumenta l'apporto di fibre nella dieta;

Offrigli l'erba gatta;

Usa un prodotto specifico;

Consulta il veterinario. Se il gatto non riesce a vomitare il bolo di pelo puoi somministrargli dei prodotti specifici che si trovano in commercio. Migliora il suo transito intestinale aumentando l'apporto di fibre nella dieta. Consulta il veterinario immediatamente se il problema persiste. Se il bolo di pelo non viene espulso potrebbe infatti provocare costipazione, gastropatia, ma anche vomito bianco spumoso o giallo.

Come tagliare i nodi del pelo del gatto? Scegli delle forbici con le punte arrotondate;

Analizza il nodo;

Sollevalo,

Inseriscilo fra due dita;

Inizia a tagliare. Per tagliare i nodi del pelo del gatto con le forbici individua la parte di pelo interessata, poi analizzala con attenzione, prendendola fra due dita. Solleva delicatamente il nodo e taglia con le forbici, assicurandoti di non toccare in alcun modo la pelle del gatto. Per evitare incidenti agisci sempre con grande delicatezza, preservando la salute e il benessere dell'animale.

Perché i nodi nei peli del gatto sono pericolosi? Provocano arrossamenti;

Impediscono i movimenti;

Causano dolore;

Favoriscono la proliferazione di batteri e funghi. I motivi per cui i nodi possono diventare pericolosi sono diversi: partiamo dal fatto che provocano arrossamento e causano dolore ma nei casi più eclatanti possono addirittura ridurre la capacità di movimento e favoriscono la proliferazione di batteri e funghi.