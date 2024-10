Perché il tuo gatto non dorme e ti sveglia la mattina? Il gatto ti sveglia la mattina (spesso presto) per via della noia, ma anche della voglia di giocare e mangiare. Spesso questo comportamento è legato a cattive abitudini del gatto, ma può essere anche un sintomo di malattie nascoste e di stress.

Perché il gatto ti sveglia la mattina presto? Ti ama;

Vuole le coccole;

Non ha una routine. Se il gatto ti sveglia presto la mattina probabilmente vuole comunicarti il suo amore. Questi animali sono particolarmente attivi all'alba e il gesto di svegliare il padrone indica una manifestazione di affetto. Con molta probabilità il gatto vuole attenzioni: è in cerca di coccole e sa che se viene a chiamarti tu lo accarezzerai e lo farai stare con te. Questo comportamento inoltre si manifesta quando il gatto non ha una precisa routine. Parliamo infatti di un animale particolarmente abitudinario per quanto riguarda gli orari dei giochi, della toelettatura e dei pasti. Se la routine è assente il gatto sarà spinto a lasciarsi guidare dall'istinto, svegliando il padrone ogni volta che si sentirà annoiato, avrà fame o voglia di essere coccolato.

Come evitare che il gatto ti svegli di notte? Rendi l'ambiente buio;

Non far annoiare il gatto;

Non dargli cibo al risveglio;

Non accarezzarlo se miagola;

Crea una nuova routine. Per evitare che il gatto si svegli di notte chiudi le persiane e rendi l'ambiente completamente buio. In questo modo l'animale farà più fatica a tornare attivo e dormirà di più. Cerca di non farlo annoiare durante la giornata. Se passa tutto il suo tempo a dormire quando è giorno finirà per svegliarti inevitabilmente di notte. Prova invece a tenerlo in allenamento con giochi interattivi e che possano stancarlo con l'attività fisica. Inoltre è molto importante evitare il rinforzo positivo. Se il gatto ti sveglia durante la notte dunque non dargli da mangiare e non accarezzarlo perché questo potrebbe rafforzare il suo comportamento e spingerlo a ripeterlo. Prova invece a ignorarlo, evitando di prestargli attenzione. In questo modo riuscirai a creare una nuova routine e modificare le sue abitudini.

Come abituare il gatto a dormire di notte? Fallo giocare prima di andare a dormire;

Dagli un pasto abbondante;

Tienilo attivo nelle ore diurne;

Crea un ambiente rilassante;

Riduci gli stimoli di notte;

Evita di assecondarlo. Per abituare il gatto a dormire di notte organizza delle sessioni di gioco serali, fornendogli dei giocattoli che possano simulare le prede, stimolando al massimo il suo istinto predatorio. Prima di andare a dormire forniscigli un pasto abbondante, in questo modo si sentirà sazio e soddisfatto e non avrà bisogno di svegliarti. In più sentendosi sazio sarà incoraggiato al sonno. Durante il giorno fallo divertire e giocare, organizzando delle attività di arricchimento. Durante la notte crea un ambiente che sia rilassante e con pochi stimoli, per favorire il riposo del gatto ed evitare che possa essere stimolato a svegliarsi e miagolare. Infine evita di assecondare la tendenza del gatto a svegliarsi, perché potrebbe essere portato a ripeterla nel tempo.

Perché il gatto miagola forte la mattina? Ha paura;

È affamato;

Si annoia;

Si sente solo;

Prova dolore;

È abituato così. Se il gatto miagola forte la mattina potrebbe sentirti in pericolo. Ciò potrebbe accadere se si trova in un ambiente sconosciuto, ma anche se è stato sottoposto a rumori oppure odori che potrebbero spaventarlo. Potrebbe inoltre essere affamato e il suo miagolio potrebbe essere un modo per chiedere del cibo. Se durante il giorno il gatto non gioca e non svolge attività, limitandosi a sonnecchiare, la mattina presto sarà già attivo e in cerca di attenzione. Il suo miagolio potrebbe indicare dunque che si sente solo e che vorrebbe un po' di compagnia. Ma potrebbe anche segnalare la presenza di un forte dolore che l'animale non riesce più a sopportare e a gestire. Va infine segnalato che spesso il gatto miagola forte la mattina semplicemente perché è abituato così. Il suo comportamento potrebbe essere il frutto di un'abitudine consolidata dalle attenzioni e dalle coccole del padrone.