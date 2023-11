Perché il gatto starnutisce? Cosa bisogna fare? Cosa dargli?

Perché il mio gatto starnutisce? Le cause

I gatti possono starnutire per diversi motivi, tra cui i principali troviamo i seguenti.

Solletico al naso

Dato ad esempio inspirando un granello di sabbia, lanugine, erba o polline, o anche della polvere (anche senza allergie).

Inspirazione di esalazioni nocive

Come prodotti chimici o fumo.

Infezione respiratoria (URIs) e complicazioni come rino-sinusiti

Si tratta della causa più frequente di starnuti ripetiti, e per questo la approfondiremo maggiormente.

Le URIs sono prevalentemente causate da virus o batteri, ma anche da funghi. Questi tipi di infezioni possono durare da 7 a 21 giorni, con una durata media da 7 a 10 giorni per i casi non complicati.

I sintomi comuni dell'infezione delle vie respiratorie superiori nei gatti includono:

Starnuti ricorrenti per diverse ore o giorni

Secrezione insolita dal naso o dagli occhi che può apparire chiara, gialla, verde o sanguinante

Tosse o deglutizione ripetute

Letargia o febbre

Disidratazione e/o diminuzione dell'appetito.

I gatti a maggior rischio di sviluppare URIs sono quelli piccoli e anziani, nonché i non vaccinati e immunodepressi. Poiché molti dei virus che causano queste infezioni sono altamente contagiosi, le colonie sono ad alto rischio epidemico.

I casi gravi possono richiedere il ricovero per trattamenti intensivi, come i liquidi per via endovenosa e il supporto nutrizionale. Se non trattate, le infezioni delle vie respiratorie superiori possono portare ad altre gravi complicazioni come polmonite, problemi respiratori cronici e persino cecità.

Se sospetti che il gatto abbia un'infezione delle vie respiratorie superiori:

Pulisci regolarmente eventuali secrezioni dal naso e dagli occhi con cotone caldo e umido

Prova a farlo mangiare riscaldando del cibo in scatola

Assicurati che abbia molta acqua fresca

Usa un umidificatore per mantenere umidi i passaggi nasali.

Condizioni croniche delle vie aeree superiori

La rinite cronica è la più comune, ed è solitamente il risultato di un danno permanente al sistema immunitario e ai passaggi nasali.

Allergie

A differenza degli esseri umani, le allergie non sono una causa più comune di starnuti nei gatti. I sintomi, invece, si manifestano solitamente sotto forma di irritazioni cutanee, come lesioni, prurito e caduta dei peli. Tuttavia, alcuni gatti possono soffrire di sintomi come: prurito e lacrimazione, tosse, starnuti e respiro sibilante, fino a forme gravi di bronchite asmatica.

L'equivalente della nostra "febbre da fieno", nei gatti è chiamata rinite allergica, ed i sintomi possono verificarsi stagionalmente se dovuti ad allergeni esterni come il polline, o tutto l'anno se causati da allergeni interni come polvere e muffe.

Causa il drenaggio di liquido sieroso dai seni, con conseguenti starnuti.

Alcuni vaccini

Quelli usati per prevenire le infezioni delle vie respiratorie superiori possono indurre starnuti per 1 o 2 giorni, che poi si risolvono spontaneamente.