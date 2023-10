Perché il gatto sotterra il cibo? Conoscere le ragioni per cui il gatto sotterra il cibo è un modo per avvicinarsi ancora di più al suo mondo, per sapere qualcosa in più su uno degli animali più affascinanti e misteriosi che ci siano. Interpretare correttamente il suo linguaggio del corpo è fondamentale per prendersene cura come merità. Uno degli errori che si è spinti a commettere più facilmente è quello di pensare che la propria scala di valori sia la stessa degli amici a quattro zampe. Questo spesso non è così e si rischia di leggere diversamente ciò che vuole comunicare il felino. Saltellare, arrampicarsi, mangiare l'erba, soffiare sono tutti comportamenti che hanno una ragione sottostante. Per sapere se Miao è felice, triste, stressato o rilassato si deve imparare a leggere i segnali che manda. Se si è alla prima esperienza, è fondamentale farsi consigliare dal proprio veterinario d fiducia.

Perché il gatto scava vicino al cibo Il gatto che sotterra il cibo spesso lo fa attraverso una simulazione. Non è raro sorprenderlo accanto alla ciotola, mentre muove le rampe sul pavimento come se volesse creare una buca. A una prima analisi, la sensazione è che stia manifestando disappunto, come se volesse seppellirlo, ma non è detto che sia così. Per riuscire a dare la giusta lettura al comportamento del gatto è importante focalizzarsi sul comportamento che avrebbe in natura, se vivesse allo stato brado. Infatti, i felini cacciano e mangiano la propria preda, prima di seppellire eventuali resti che potrebbero attirare altri predatori che si aggirano nelle vicinanze. Lo fa anche per sviare altre potenziali prede ed evitare che scappino sentendosi braccate. Per quanto un felino possa essere addomesticato, determinati istinti sono radicati nel loro Dna. Anche se non ne ha reale bisogno, sente la necessità di fare qualcosa che farebbe sicuramente in altri contesti, meno protetti. Questo rende sicuramente molto più chiara la ratio per la quale si sorprende Miao a fare qualcosa di apparentemente atipico.

Perché il gatto scava per terra Un'altra chiave di lettura è quella che vede l'amico a quattro zampe scontento di ciò che si trova davanti. In questo sarebbe simile a un bimbo che cerca una scorciatoia per non dover mangiare quello che impongono i genitori e, per questo prova a nascondere tutto quello che può. Bene, anche i gatti possono non essere delle buone forchette e avere dei gusti molto ristretti, ma non sono così sottili nel manifestarlo. Di norma, quando non piace loro la pappa, molto semplicemente, la lasciano intatta nella ciotola. Nella migliore delle ipotesi, mangiano un paio di bocconi e poi si allontanano. Il gatto che sotterra il cibo, contrariamente a quanto si possa immaginare, potrebbe esprimere soddisfazione. Lo vuole nascondere per tenerlo al sicuro e poter tornare più tardi. Non vuole rischiare, in sostanza, che qualcun altro possa arrivare prima di lui e finirlo. Se invece poi non lo mangia potrebbe invece essere insoddisfatto. Ci 'gioca' perché non gli piace e, insieme al veterinario si deve capire cosa c'è che non va. Il primo consiglio dello specialista potrebbe essere quello di cambiare l'alimentazione o semplicemente la marca di cibo. Se Miao torna a mangiare, il pericolo è rientrato.

Perché il gatto copre il cibo? Non è strano che il gatto scelga di coprire ciò che (non) mangia, la vera sfida è capire perché. In generale non c'è nulla di cui preoccuparsi. Basta qualche piccolo accorgimento concordato con il veterinario per ripristinare una sana e corretta alimentazione, con il giusto apporto di proteine, sali minerali e vitamine. Un modo per escludere il fattore cibo è di rendere la dieta dell'amico a quattro zampe il più possibile varia e particolarmente appetitosa. Il cibo di ottima qualità non è solo il migliore per la sua salute, ma certamente sarà anche più buono.