Perché il gatto si rotola a terra?

Che vuol dire quando il gatto si rotola per terra?

Potrebbe essere in calore

Per marcare il territorio

Per farsi notare

Per darti il bentornato a casa

Per bisogno di giocare

Per mostrare un atteggiamento rilassato

Il rotolamento nel comportamento di un gatto che ha molteplici significati, non tutti riconducibili alla relazione con i suoi esseri umani – anche se molti sì. In linea generale è bello quando vediamo il nostro micio che si rotola sul tappeto di casa o sul prato, o magari sulla terra appena arata. Ci trasmette un sentimento di pace.

Chi prova questa sensazione conosce bene il comportamento del suo gatto, e sa che un felino mostra la pancia, una zona notoriamente vulnerabile, solo quanto si sente sicuro di sé e delle persone o degli animali che lo circondano.

La femmina in calore tende a rotolarsi, ad esempio, per diffondere i propri feromoni e il proprio odore, così da attirare l'attenzione di qualche maschio. A volte, invece, gatti maschi e femmine, sterilizzati e non, tendono a rotolarsi per motivi di territorio, spargendo il proprio odore per mettere in chiaro che il micio, lì, comanda.

Quando prendiamo il rotolamento come atteggiamento rivolto nei nostri confronti, invece, esistono altri motivi per cui il gatto si rotola a terra. Ad esempio, potrebbe rotolare per farsi notare (anche da un potenziale rivale), o per conquistare la nostra attenzione.

Molto spesso il gatto si rotola sulla schiena anche per darci il bentornato a casa, specialmente nei confronti dei suoi umani preferiti. La pancia, come dicevamo, è una zona vulnerabile del felino predatore, e il fatto che te la mostri è sintomo di fiducia.

Il micio, inoltre, potrebbe avere voglia di giocare. In questo contesto il gatto manifesterà un linguaggio corporeo molto preciso, accompagnato dalla posizione delle orecchie, dal movimento della coda e tanto altro ancora. In questo caso è molto probabile che il gatto ti stia invitando a toccarlo per giocare, più o meno delicatamente, graffiando e mordendo la mano. Meglio usare un bastoncino o un giocattolo, e scoraggiare l'abitudine felina di aggredire con troppa foga la tua povera mano.

Se il gatto se ne sta a pancia in su e sbatte lentamente le palpebre, significa che molto probabilmente si sta godendo il momento ed è in pieno relax. Potrebbe essere il momento di fargli una coccola sul pancino, ma non è sempre detto.