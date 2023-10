Perché gatti si leccano? Vi siete mai domandati il motivo per cui il gatto si lecca? Di solito è una domanda che si pongono i padroni alle prime armi, ma anche i "gattari" più esperti, talvolta, osservano questo comportamento non riuscendo a individuarne le cause esatte. Quando un gatto si lecca, sta praticando quello che in gergo tecnico viene definito grooming o lambimento. Iniziamo subito col dire che un gatto che si lecca, di regola, sta assecondando il suo istinto naturale. Lo si vedrà spesso nell'atto di farlo, poiché un bravo micio trascorre davvero molte ore del giorno a prendersi cura del suo bel mantello di pelo morbido.

Gatto che si lecca: comportamento normale Si lecca, talvolta anche contropelo

Si mordicchia il mantello e la cute

Si sfrega il musetto con le zampe anteriori

Si lecca i baffi

Si lecca i cuscinetti delle zampe Queste attività fanno tutte parte del quotidiano rituale di pulizia di un gatto. Chi è padrone di un micio sa bene che alcuni gatti dedicano più tempo di altri al lavaggio del mantello. In linea generale, salvo evidenti problemi di mobilità dovuti a un impedimento fisico, un gatto è perfettamente in grado di lavarsi da solo tramite il grooming. Un gatto felice e in salute, spesso, trascorre dal 30% al 50% delle ore di veglia a leccarsi in un angolo sicuro della casa, forse nella sua cuccia, sulla cima di un alto tira-graffi o in un luogo in cui si sente a suo agio. Come abbiamo detto si tratta di una normale attività quotidiana che serve a tenere pulito il pelo e il corpo. La loro lingua, agile e leggermente ispida, funge da "pettine" capace di rimuovere pelo morto, sporco e detriti. Sulla lingua del micio si trovano infatti le papille linguali, le quali sono retroverse e assomigliano a delle piccole spine che fungono da spazzola. È importante sapere che tutto ciò che i gatti si leccano via dalla pelliccia viene ingoiato ed evacuato tramite il vomito o le feci. Anche il pelo.

Gatto che si lecca: i benefici Il mantello viene pulito da sporcizia e corpi estranei

Rimozione del pelo morto

Stimola la secrezione del sebo

Protezione dai parassiti cutanei

Termoregolazione

Rimozione degli odori

Districa il pelo dai nodi I benefici del lambimento sono molti e fondamentali per il benessere del gatto. I peli del mantello cadono e ricrescono di continuo, con picchi importanti nei periodi di muta, quando il micio tenderà a leccarsi più spesso e lasciare quantità di pelo in giro per casa. Quando un gatto si lecca, inoltre, fa sì che le sue ghiandole sebacee, che si trovano alla radice del pelo, secernano il sebo. Questo sebo svolge un ruolo importante nel mantenere bello, lucente e protetto il pelo. Inoltre, l'evaporazione della saliva del gatto aiuta l'animale a regolare la temperatura corporea, specie quando fa molto caldo. Infine, ultimo ma non per importanza, è che ai gatti piace leccarsi e lo fanno volentieri. La toelettatura rilascia le endorfine, ovvero l'ormone deputato a generare benessere nel corpo.

Come capire se il gatto si lecca troppo? Buchi nel pelo (da cui spunta la pelle)

Presenza di croste Come abbiamo detto, il gatto tende a trascorrere la stragrande maggioranza del suo tempo a leccarsi. Non è insolito dunque che un padrone si accorga di un problema quando compaiono questi sintomi, ovvero quando la situazione va già avanti da un po'. L'alopecia psicogena ad esempio genera piccoli buchi nel pelo provocati dal lambimento eccessivo.

Il gatto si lecca troppo, perché? Sta facendo la muta

È stressato o agitato da qualcosa o da qualcuno

Ha bisogno di rilassarsi

È infelice

Ha un disturbo compulsivo

Ha prurito e c'è una condizione medica sottostante

Pulci

Pelle secca

Trasloco o cambio delle abitudini

Allergie o intolleranze alimentari, a pollini o muffe

Problemi neurologici Nel caso della muta non c'è da preoccuparsi: specialmente i gatti a pelo lungo si troveranno a leccarsi per ore. Diamo loro una mano spazzolandoli anche una volta al giorno, se necessario, così da rimuovere il grosso del pelo e del sottopelo ed evitare loro problemi di digestione che, col tempo, possono peggiorare. Se un gatto sta vivendo un momento di stress, o non si sente a suo agio in una casa o con altri animali o persone, potrebbe iniziare a leccarsi compulsivamente. In questo caso potrebbe essere sufficiente individuare il problema ambientale e correggerlo, anche rivolgendosi a un veterinario o ad un esperto di comportamento felino. Quando un gatto tende a leccarsi compulsivamente una singola area, potrebbe esserci un problema medico sottostante. In questo caso ci sarà sempre bisogno di una diagnosi formulata dal veterinario di fiducia. Sarà il professionista a prescrivere eventuali creme, pomate o shampoo specifici per risolvere il problema.

Il gatto non si lecca mai È anziano e si lava meno (ma comunque si lava)

È malato Quando il gatto perde l'istinto di leccarsi è importante consultare il medico veterinario. Un felino che non si lava avrà il pelo sporco, ispido e poco lucido.

Il gatto si lecca e vomita il pelo Non è insolito che i gatti vomitino o evacuino grande quantità di pelo insieme alle feci, specialmente se non vengono pettinati o toelettati con la giusta frequenza, hanno il sottopelo o il pelo lungo. Valutiamo toelettature più frequenti per aiutare il gatto nelle sue attività di grooming. In questo modo daremo un grosso aiuto anche al suo apparato digerente, il quale dovrà poi buttare fuori anche grossi rotoli di pelo.