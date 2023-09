Capire perché il gatto sbatte i denti Vi siete mai chiesti perché il gatto sbatte i denti? Quando lo fa emette un suono che da molti viene definito chiacchiericcio del gatto. Questo perché questo atteggiamento ha uno scopo comunicativo, che sia rivolto a noi o meglio ancora a animali (possibili prede) all'esterno. Questo, avviene comunamente con i gatti domestici che si relazionano con l'esterno, specie dietro i vetri di una finestra. Non è da sottovalutare il caso, però, che si tratti di disturbi ai denti o alle gengive. Questa interessante vocalizzazione è anche comunemente descritta dagli amanti dei gatti come cinguettio. Spesso non si sente solo il rumore dei denti che sbattono, ma è possibile vedere il gatto che batte fisicamente i denti e muove le mascelle. Il comportamento ha senso quando se ne comprendono le basi.

Cause È una forma di comunicazione

Ha dolore ai denti o alle gengive

Vorrebbe cacciare una preda

Ha visto qualcosa all'esterno

È sintomo di frustrazione

Comunicazione e chiacchiere tra gatti Chiacchierare, nella maggior parte dei casi, è un comportamento innocuo che molti proprietari trovano divertente da guardare. Non avviene solo tra gatti, anzi, anche con altri animali all'esterno. Non fa male al gatto chiacchierare con la preda fuori dalla finestra, ma se notate che il vostro gatto diventa eccessivamente frustrato, è una buona idea distrarlo coinvolgendolo in un gioco, spazzolandolo o facendogli una sessione di coccole.

Vorrebbe cacciare una preda Uno dei motivi più recentemente compresi dietro il chiacchiericcio / battito dei denti dei gatti è stato scoperto da ricercatori che studiavano le scimmie tamarine pezzate in Sud America. Hanno visto i gatti selvatici imitare i rumori emessi dalle scimmie, il che è significativo poiché questo tipo di scimmia è la tipica preda dei gatti selvatici. Gli scienziati ritengono che sia possibile che i gatti si siano adattati per copiare i suoni degli animali a cui danno la caccia per confonderli e catturarli. Se avete mai visto un gatto chiacchierare con uccelli o scoiattoli fuori da una finestra, questa teoria sembra abbastanza plausibile poiché il suono è simile ai rumori che possono emettere uccelli e scoiattoli.

Ha visto un altro animale all’esterno I gatti che chiacchierano indicano eccitazione felina. Ma di cosa si tratta? Un motivo più comunemente noto per cui il gatto chiacchiera è l'eccitazione. I gatti adotteranno questo comportamento quando guardano fuori dalla finestra perché vedono uccelli, scoiattoli o altri piccoli animali. Questo, come detto prima, stimola il loro istinto di caccia. È un segno che probabilmente il vostro gatto si avventerebbe su questi all'aperto se non fosse limitato dal vetro della finestra. Va bene lasciare che il vostro gatto chiacchieri sbattendo i denti con le cose che vede fuori dalla finestra, ma c'è un modo costruttivo per farlo smettere. Infatti, indirizzandolo verso un'altra attività, come il gioco, si può evitare che il gatto si ecciti troppo.

Sbattere i denti indica frustrazione Se il gatto si eccita troppo guardando gli uccelli o gli scoiattoli, la sensazione può passare dall'eccitazione a qualcosa di meno benigno. L'eccitazione che non può esprimere perché non riesce a raggiungere la sua preda può portare alla frustrazione. Chiacchierare può essere un segno che il vostro gatto è irritato alla vista di una preda che non riesce a raggiungere e non ha modo di esprimere questo suo stato d'animo in altro modo. In questi casi, sarebbe meglio limitare l'accesso alle finestre e trovare attività per il vostro gatto che possano divertirlo e far spegnere il senso di irritabilità, una vera e propria distrazione. Provate a coinvolgere il vostro amico a quattro zampe con nuovi giochi e con giocattoli che diano loro la possibilità di "recitare" questi comportamenti repessi, come inseguire e "uccidere" un topo giocattolo. Sì, vi sembrerà di ingannarlo, ma lo state facendo per il suo bene, e per impedire che la sua salute e il suo pelo ne risentano eccessivamente.

La teoria del morso mortale Un'altra teoria sostenuta da alcuni scienziati è che i gatti battono i denti per esercitare le mascelle e prepararsi all'uccisione. Il cosiddetto "morso mortale" avviene quando il collo dell'animale preda viene afferrato dalle fauci del gatto per ucciderlo. I gatti potrebbero chiacchierare perché stanno preparando i denti e le mascelle per essere pronti al morso mortale, o come riflesso naturale pensando di poterlo fare. Il gatto si rende conto che non può raggiungere la preda e fa i movimenti con la bocca come comportamento di riflesso. Questa è nota come "attività del vuoto", che è un modello di azione innato e fisso che un animale fa senza lo stimolo che normalmente lo farebbe emergere. In altre parole, il gatto esegue il comportamento del morso mortale senza la preda vera e propria, che rappresenta lo stimolo, nella sua bocca.