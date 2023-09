Perché il gatto morde le caviglie Piccoli assaltatori crescono, si muovono e saltano: in quanto predatori, i nostri amati felini hanno tanti comportamenti "strani", dunque siamo sicuri che vi siete chiesti almeno una volta perché il vostro gatto morde le caviglie. Con i suoi dentini si avventa e rosicchia, a volte facendoci anche un po' male. Ma come mai accade e perché lo fa proprio a noi che siamo i suoi "amici"?

I motivi per cui il gatto morde le caviglie Età del gatto;

Le caviglie sono un bersaglio mobile;

Non ha altre opzioni per giocare;

Non riceve stimoli esterni;

Cerca di attirare la vostra attenzione;

Considera gli umani una preda. Queste sono le ragioni per cui il gatto potrebbe mordervi le caviglie. Naturalmente non tutte sono immediatamente comprensibili, di conseguenza adesso cercheremo di vederle più dettagliatamente.

Età del gatto Perché è importante tenere in considerazione l'età del gatto? Semplice: se il micio è ancora piccolo, se è solo un gattino e magari è appena arrivato in casa, non sta facendo altro che giocare. Certo, andrà incoraggiato a non prendere di mira le nostre parti del corpo, ma non si può ancora parlare di problemi comportamentali. Quando il gatto diventa adulto, invece, bisogna invece diventare dei padroni più consapevoli, in grado di rendersi conto che un micio ha bisogno di essere correttamente stimolato.

Mancata stimolazione e conseguenze Parlando di corretta stimolazione, eccoci al dunque: il vostro gatto prende di mira le vostre caviglie è perché sono un bersaglio mobile, come abbiamo già accennato, e dato che non ci sono altre opzioni per il gioco, il gatto si concentrerà su ciò che è attualmente disponibile. Il pensiero di avere davanti una preda è innescato da oggetti che si muovono attraverso o non lontano dal suo campo visivo. Se il vostro gatto non riceve stimoli adeguati e opportunità di gioco attraverso la terapia del gioco interattiva o un adeguato arricchimento ambientale, allora si prenderà la briga di trovare un sostituto. E questo sostituto, malauguratamente, potreste essere proprio voi o, meglio, le vostre caviglie. Naturalmente, quando i gatti mordono le caviglie o qualsiasi altra parte del vostro corpo, possono comunque farvi del male, anche se stanno giocando.

Il linguaggio del gatto Come facciamo a capire se il gatto non è adeguatamente stimolato? In realtà, in qualità di padroni responsabili, dovremmo accorgercene subito. Il micio annoiato tende a stressarsi, a essere distruttivo o al contrario a essere eccessivamente pigro. In generale è essenziale capire il suo linguaggio e interpretare i suoi segnali. Coda, baffi, sguardo e postura forniscono tutti gli indizi per capire se il nostro felino è in difficoltà, se sta soffrendo per la noia o per la solitudine. Cerchiamo di fare attenzione. E intanto, mentre continua a mordere le caviglie, iniziamo a correre ai ripari con alcuni piccoli accorgimenti.

Come far smettere un gatto che morde le caviglie Creare dei momenti di interattività per il gatto

Nuovi giochi stimolanti

Acquistare un food puzzle

Fornirgli nuovi oggetti e spazi da esplorare La prima cosa che dovreste fare è offrire al vostro gatto un momento di gioco stimolante e interattivo ogni giorno. Il miglior giocattolo, secondo Cat Behaviour Associates, è una sorta di canna da pesca, perché con questa potete imitare al meglio i movimenti della preda naturale del tuo gatto. Questi tipi di giocattoli mantengono anche una distanza tra voi e i denti del vostro gatto, quindi, aiuta a insegnargli una distanza accettabile. Ci sono una serie di giocattoli per gli amici felini, basta trovare quelli adeguati al vostro: alcuni, infatti possono risultare noiosi, come una palla nel gesto dei giochi. Ma se la mettete all'interno di un sacchetto di carta aperto che si trova su un lato sul pavimento, allora avrete aumentato il fattore divertimento. Un'altra soluzione, al momento molto in voga, che aiuta il vostro gatto in molte sfere, del gioco e intellettive, è il food puzzle (diffuso anche per i cani), una sorta di gioco per il cibo. Esiste di varie forme e dimensioni, ed è un insieme di contenitori, tubi, ciotoline, "interattive", in cui inserire il cibo dei vostri amici felini. Il gatto sarà impegnato a cercare il suo cibo, la sua mente verrà stimolata, e il suo desiderio di gioco e di "avventura" e novità sarà soddisfatto. Si potrebbe utilizzare anche un'altra soluzione, che magari non piacerebbe molto ai padroni: dividere i suoi pasti in porzioni più piccole e nasconderli in giro per casa, così deve "cacciarli" per ottenerli. Un altro passatempo, molto amato dai gatti, è quello di esplorare, soprattutto scatole e oggetti: per questo, il modo più semplice per farlo è lasciare le scatole fuori per un paio di giorni, invece di appiattirle e gettarle o metterle via immediatamente. Potete fare lo stesso con i sacchetti di carta e persino con le borse della spesa in tessuto quando tornate a casa da un negozio.