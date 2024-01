Come mai il gatto miagola sempre? Perché il gatto miagola in continuazione? Si tratta di una domanda che si pongono moltissimi padroni preoccupati da questo comportamento del micio. Scoprire cosa si nasconde questo atteggiamento è importantissimo poiché i felini comunicano con gli umani usando proprio il miagolio. Prima di scoprire perché il gatto miagola sempre ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Cosa fare quando il gatto miagola di continuo? Non ignorare il problema;

Prestare attenzione all'atteggiamento;

Monitorare tutti i segnali;

Rivolgersi a un veterinario. Dietro a un gatto che miagola di continuo possono nascondersi moltissime cause diverse. L'importante è non ignorare mai il problema e cercare di capire cosa sta cercando di comunicare il micio. Dunque presta grande attenzione a questo atteggiamento del gatto, provando a comprendere cosa si nasconde dietro il suo miagolio. Se i tuoi tentativi falliscono e l'animale continua a miagolare prova a rivolgerti al veterinario. Il comportamento del tuo quattrozampe infatti potrebbe essere legato a un problema di salute e ad altre esigenze. In ogni caso non arrabbiarti mai con lui perché rischieresti solo di renderlo ancora più stressato.

Come mai il mio gatto miagola sempre? Non ha mangiato abbastanza;

Ha voglia di coccole;

Ha bisogno di compagnia;

È agitato;

Ha fluttuazioni ormonali. Se il tuo gatto non miagola spesso e ora ha iniziato a farlo probabilmente c'è qualcosa che non va. Dunque sarebbe necessario prestare attenzione al suo comportamento. Se miagola con insistenza seguendoti in cucina ogni volta che può probabilmente ti sta chiedendo del cibo. Altre volte un miagolio particolarmente insistente potrebbe essere una semplice richiesta di attenzioni da parte del tuo pet. Dedicagli un po' di tempo, facendogli coccole e giocando qualche ora con lui. Ricordati inoltre di gratificalo con un premietto. Infine il miagolio prolungato potrebbe essere legato alle fluttuazioni ormonali del tuo micio. Forse la stagione riproduttiva è arrivata e il tuo gatto esprime questo cambiamento miagolando e lamentandosi.

Perché il gatto fa i vocalizzi? Richiamare l'attenzione;

Comunicare uno stato d'animo;

Trasmettere relax;

Esplicitare l'ansia;

Comunicare con i cuccioli. Forse non lo sai, ma il tuo micio può emettere oltre cento vocalizzi differenti, ognuno con un suo significato preciso. I vocalizzi vengono usati dal gatto per comunicare con i cuccioli, ma soprattutto in situazioni di stress, relax o paura. Se il tuo pet fa dei vocalizzi dunque non preoccuparti, sta semplicemente cercando di comunicarti qualcosa!

Perché il gatto miagola forte di notte Ha fame;

Ha paura o è stressato;

Si annoia;

Si sente solo;

Sta male. Quando il gatto miagola forte di notte sta cercando di comunicarti qualcosa. In alcuni casi il tuo pet potrebbe cercare di comunicarti che ha fame. I gatti infatti, a differenza dei cani, preferiscono fare piccoli pasti durante il giorno, ma particolarmente frequenti. Ciò significa che il tuo micio sopporta poco di restare con lo stomaco vuoto e il suo miagolio potrebbe essere un modo per richiedere del cibo. In alcuni casi invece questo comportamento è legato allo stress oppure alla paura. L'animale infatti potrebbe miagolare di notte dopo un trasloco oppure un cambio d'abitudini. In ogni caso cerca di non sottovalutare in nessun modo il problema. A volte invece questo atteggiamento è legato semplicemente alla noia e alla necessità di fare attività fisica. Infine il gatto potrebbe miagolare di notte per esprimere un disagio. Il miagolio in questo caso potrebbe essere legato a dolore e sofferenza causate da un problema di salute.

Gatto miagola di notte: i rimedi Lasciagli a disposizione del cibo;

Fagli fare attività fisica durante il giorno;

Rassicuralo e calmalo. Come abbiamo già sottolineato il gatto ama fare più pasti al giorno – arrivando sino a 15 – ciò significa che non puoi fornirgli la cena alle 21 oppure alle 23 e aspettarti che resti a digiuno sino alle 7. Se miagola di notte potrebbe cercare di comunicarti la sua fame, dunque prova a lasciargli a disposizione da mangiare anche durante le ore notturne per soddisfare questo suo bisogno. Durante il giorno poi consenti al tuo pet di sfogare le energie accumulate. Permettigli di esplorare, divertirsi e giocare, mettendogli a disposizione tutto ciò di cui ha bisogno per sfogare il suo istinto predatorio. In questo modo non solo non sarà annoiato e stressato, ma durante la notte smetterà di miagolare. Infine ricordati di riempirlo d'affetto. Le coccole e le sessioni di gioco condiviso sono essenziali per migliorare il rapporto con il tuo gatto e fortificarlo. In questo modo il micio non si sentirà più solo e il vostro legame diventerà ancora più forte.