Il gatto pensa che la lettiera sia cibo?

Se noti il gatto assaggiare la lettiera per la prima volta, potrebbe trattarsi di una semplice esplorazione.

I gattini piccoli, di solito, imparano a usare la lettiera nello stesso periodo in cui vengono svezzati. In tal caso, l'attitudine è mossa dalla semplice curiosità. Tuttavia, se ingerita sistematicamente nel tempo, la lettiera agglomerante può rappresentare un vero pericolo. Quindi, osservando questo comportamento, potrebbe essere consigliabile utilizzare una lettiera in pellet non agglomerante e non tossica, finché il micino non supera questa fase.

In secondo luogo, alcune lettiere organiche sono a base di mais, grano, noci, erba o altre piante. I gatti adulti possono associare l'odore e il sapore della lettiera fresca a quello del cibo, ed essere indotti a sgranocchiarla.

Infine, il consumo dei propri rifiuti potrebbe essere un segno preoccupante. E' quindi consigliabile cercare di frenare questa attitudine e sottoporre il micio a una valutazione veterinaria.