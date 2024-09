Perché il gatto mangia fuori dalla ciotola?

Un'altra ragione per cui il gatto prende il cibo dalla ciotola e lo butta a terra prima di mangiarlo è l' istinto , che porta il piccolo felino a cercare di nascondere, proteggere o "finire" il suo cibo come se fosse una preda. In altri casi, questo comportamento può indicare un disagio, come mal di denti o irritazioni alle vie aeree.

Esistono diversi motivi per cui il gatto assume questo comportamento, che per noi può risultare piuttosto strano: innanzitutto, potrebbe essere un modo per comunicare che c'è qualcosa che non va con la ciotola o con il cibo (per esempio: la ciotola ha i bordi troppo stretti o i croccantini sono troppo grandi).

Perché il gatto tira fuori il cibo dalla ciotola?

Istinto;

Problemi con la ciotola (posizione, materiale, forma);

Cibo non gradito;

Competizione con altri gatti;

Mal di denti e altri problemi di salute.

Il motivo più frequente che porta il gatto a tirare fuori il cibo dalla ciotola è legato all'istinto, o meglio alla sua memoria ancestrale di felino: per questi animali, in natura, è assolutamente normale spostare o nascondere parte della preda per proteggerla da eventuali attacchi di altri predatori. Se il gatto infila una zampa nella ciotola, si prende un po' di cibo e se lo porta in un luogo in cui si sente al sicuro, probabilmente sta semplicemente mettendo in atto questa antica strategia.

Altre volte, questo comportamento può indicare una certa insofferenza verso il cibo oppure nei confronti della ciotola: il gatto può farlo, per esempio, se i croccantini non sono di suo gradimento perché troppo secchi o grossi o per qualunque altro motivo, ma anche se ha dei problemi con la ciotola.

I gatti, lo sappiamo, possono essere schizzinosi quando si tratta di mangiare, ma non si tratta quasi mai di capricci. Data la sua natura di predatore in un mondo di predatori, il gatto ha bisogno di mangiare in un luogo sicuro, tranquillo e lontano da fonti d'acqua (che non deve essere inquinata dai residui della caccia).

Inoltre, una ciotola troppo stretta e profonda potrebbe provocargli il cosiddetto stress da vibrisse, impedendogli di godersi il pasto. Una ciotola in plastica o in legno potrebbe avere un odore troppo forte, mentre mangiare in una posizione troppo esposta potrebbe provocare un certo stress al nostro amico.