Perché il gatto lecca il muro?

Avete notato che il vostro gatto lecca il muro e non riuscite a capire se si tratta di un comportamento anomalo o di cui preoccuparsi? Da bravi padroni preoccupati è normale che vi facciate delle domande, ma non fasciatevi la testa prima di rompervela: questo gesto infatti potrebbe essere abbastanza normale.

Non bisogna poi sottovalutare la noia: se micio non ha abbastanza stimoli per giocare e si annoia , potrebbe leccare ripetutamente oggetti e superfici perché ha bisogno di qualcosa da fare. La noia nei gatti può causare tutti i tipi di comportamenti ripetitivi, quindi portare nuovi giocattoli o tiragraffi in casa può fornire l'intrattenimento di cui il vostro felino ha bisogno.

Le altre sono invece quelle che più ci interessano in questa sede: per semplice attrazione, per conoscenza ed esplorazione il felino può mettersi a leccare giocattoli, persino il padrone e ovviamente il muro. Le consistenze dei materiali possono essere una delle ragioni principali per cui i gatti leccano tutti i tipi di oggetti, dai pavimenti alle tende della doccia e tutto il resto.

Prima di parlare del motivo per cui il gatto lecca il muro è bene fare un piccolo excursus sull' importanza dell'atto del leccare per il felino. Proprio come succede al cane , il gatto usa la lingua per diverse ragioni. La prima (e forse più famosa) è l'igiene personale: il gatto si lecca per riuscire a effettuare un'accurata pulizia.

Il gatto lecca il muro: cosa significa?

Stimoli sensoriali;

Scarso intrattenimento;

Appetito;

Stress.

Adesso, andiamo al sodo: il fatto che i gatti amano leccare i muri non è una cosa così insolita. Come abbiamo già detto, l'atto del leccare è un modo per conoscere ed esplorare, di conseguenza è molto probabile che micio stia cercando dei nuovi stimoli sensoriali. Ciò però dovrebbe un attimo metterci in allarme, perché se è lì che il gatto cerca stimoli forse non ha abbastanza giochi o strumenti per intrattenersi: meglio correre ai ripari.

Un altro fattore da non considerare è l'appetito, o meglio la golosità:il gatto può leccare il muro perché gli piace il gusto, la consistenza o l'eventuale umidità sulla superficie del muro. I gatti non riescono affatto ad assaggiare i cibi dolci, ma potrebbero invece essere attratti dalle pareti per il contenuto di grassi.

Occhio però, perché questa abitudine potrebbe anche essere un segno di determinate condizioni mediche o di stress, quindi è importante identificarne la causa.