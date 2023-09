Perché il gatto fa la pipì in giro? Cause e rimedi

Tra i gatti, fare la pipì in giro è un comportamento abbastanza comune; non per questo, tuttavia, deve passare inosservato o sottovalutato. La minzione inappropriata può avvenire appena fuori dalla lettiera, o in un'altra stanza della casa (ad es. in salotto, in camera da letto ecc.), o sopra alcuni oggetti (vertiti, divano, letto, sedia ecc.). Le possibili cause possono includere condizioni mediche o aspetti comportamentali (anche se, come vedremo, i gatti non fanno dispetti!). In questo articolo vedremo le motivazioni principali che possono spingere il gatto a fare la pipì in giro ed offriremo alcuni consigli utili su come prevenire questo fastidioso comportamento. Shutterstock

Cause mediche di minzione inappropriata nei gatti Ecco le cause mediche statisticamente più frequenti che spingono i gatti a fare la pipì in giro per casa. Prima di allarmarti, tuttavia, consulta il tuo medico veterinario di fiducia; potrebbe non trattarsi di nessuna di queste. Il gatto può fare la pipì in giro a causa di malattie del tratto urinario. Tra queste includiamo: calcoli (litiasi felina urinaria), infezioni batteriche (cistite felina) e altre malattie infiammatorie che possono causare dolore e maggiore difficoltà a urinare, o il bisogno di farlo poco e spesso, dove capita. ATTENZIONE! Tieni presente che se un gatto ha problemi a urinare, ovvero non riesce a urinare normalmente – i segni possono includere sforzi per urinare o con un flusso anormale, con o senza vocalizzazione durante la minzione – potrebbe avere un blocco urinario (si tratta di un'emergenza medica). La minzione "bloccata" è un problema più frequente nei gatti maschi e, se trascurato, può essere fatale. Se sospetti che il tuo gatto possa avere un blocco urinario, consulta immediatamente il tuo veterinario! Le malattie renali ed epatiche possono far sì che i gatti bevano di più e, quindi, urinino più frequentemente. La maggiore urgenza della minzione potrebbe mettere il gatto in condizione di non raggiungere la lettiera in tempo , o a sporcare molto rapidamente la sabbietta – un forte deterrente per i nostri amici felini.

e , come il diabete, possono indurre il micio a fare la pipì in giro. La mobilità e la funzione sensoriale del gatto possono influenzare le sue abitudini urinarie. Patologie che colpiscono i nervi, i muscoli o le articolazioni potrebbero portare a disagio, rigidità o debolezza tali da compromettere il raggiungimento della lettiera. Se il tuo gatto fa la pipì in giro, è molto importante fissare un appuntamento col veterinario per un esame fisico accurato e una valutazione approfondita. È importante escludere qualsiasi causa medica di minzione inappropriata prima di affrontare le eventuali problematiche comportamentali.

Cause comportamentali di minzione inappropriata nei gatti I gatti non fanno dispetti! Dedichiamo la prima riga di questo paragrafo a smentire un luogo comune che, da troppo tempo, ostacola l'armoniosa convivenza tra umani e felini. È vero che il micio può fare la pipì in giro a causa di emozioni negative, ma non si tratta assolutamente di una ripicca nei confronti dei coinquilini. Ci sono molte ragioni comportamentali per cui i gatti possono iniziare a urinare in modo inappropriato. Frustrazione, stress o ansia possono indurre il micio a fare la pipì in giro. Qualsiasi cambiamento nella loro routine, come l'arrivo di una nuova persona in casa o un trasloco, può portare a questo tipo di reazione. Può anche essere un modo per "marcare il territorio", comportamento che non totalmente da escludere anche agli animali castrati o sterilizzati. La marcatura territoriale, che viene considerata un comportamento normale, è spesso innescata dall'odore di un altro gatto. Tuttavia, alcuni gatti lo fanno anche in risposta ad emozioni negative, come ansia, frustrazione e stress in generale. I gatti possono cambiare il loro modo di urinare se non gradiscono la lettiera. Potrebbero non apprezzare il tipo di sabbietta, il materiale del contenitore, il luogo in cui si trova, se la lettiera è troppo sporca o, peggio, se è già stata utilizzata da un altro gatto.

Come evitare che il gatto faccia la pipì in giro per la casa? Di seguito elencheremo alcuni suggerimenti utili da poter adottare se il vostro gatto fa la pipì in giro per cause comportamentali: Fornire più lettiere, disposte in vari punti della casa . Consideriamo che, per una situazione ottimale, un gatto avrebbe bisogno di almeno due lettiere collocate in zone diverse della casa;

. Il contenitore dev'essere . Lettiera scomoda per le esigenze dell'animale. Alcuni gatti hanno difficoltà nell'utilizzare determinate lettiere; ad esempio, un gatto anziano può avere difficoltà nel salire su una lettiera con i bordi alti . Un contenitore aperto e con i bordi bassi è di più facile accesso per un gatto anziano. Ad alcuni gatti non piacciono le lettiere chiuse, mentre ad altri sì; può capitare di osservarli fare pipì sopra la copertura. Questo può cambiare anche nel corso della vita;

Osservandolo nel suo utilizzo. Al contrario, l'atto di del contenitore ; Anche predisponendo il tutto in maniera ottimale, alcuni gatti possono sviluppare un' irrefrenabile attrazione per determinate superfici , come i tappeti, i cuscini o i pavimenti di legno. L'unica cosa da fare è limitargli l'accesso , nel tentativo di interrompere il ciclo e far sì che si "dimentichi" quel luogo. Sono necessarie almeno alcune settimane ;

di odori sull'area in cui il gatto ha urinato. Rimuovendo l'odore di urina, questo può aiutare a diminuire l'interesse del micio nel continuare; Se è stato introdotto un nuovo gatto in casa , è fondamentale fornire più lettiere per ogni felino. Inoltre, non dovrebbero essere vicine tra loro. Consigliamo di fare caso se uno dei due individui tende a fare i bisogni anche nelle lettiere dell'altro . Questo comportamento può essere responsabile della pipì in giro;

, trasformandola in un'area per mangiare, giocare, dormire o pulirsi, riducendo il desiderio del gatto di fare pipì in quel punto; Il veterinario può fornire ulteriori consigli, come l'uso di spray/diffusori di feromoni felini, che possono supportare i gatti stressati o eccessivamente ansiosi.