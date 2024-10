Perché il gatto ama stare in alto?

Il gatto ama stare in alto perché asseconda il suo istinto predatorio. Questo animale infatti adora tenere sotto controllo il territorio e i movimenti delle altre persone in casa. Saltando in lato inoltre può stare più comodo e godersi il riposo in una posizione calda.

Perché ai gatti piace stare in alto?

Possono controllare il territorio;

Si sentono al sicuro;

Hanno più caldo o più fresco;

Si divertono.

Ai gatti piace stare in alto prima di tutto perché in questo modo possono controllare il territorio. Come ben sappiamo infatti in natura questo animale è un predatore: non è raro per esempio vederlo osservare il muro e miagolare perché ha "avvistato qualcosa", dunque mettersi in una posizione sopraelevata gli consente di osservare meglio tutto, riuscendo a soddisfare il suo istinto.

Inoltre i gatti in alto si sentono sicuri. Arrampicarsi permette all'animale di ottenere tranquillità e sicurezza. Quando sale sul tetto, su un mobile oppure su un albero, l'animale è certo che potrà riposare senza che nessuno lo disturbi, conquistando la quiete che desidera.

In alto inoltre le temperature sono differenti. D'inverno fa molto più caldo e il gatto ama dormire in zone in cui c'è un bel tepore. D'estate invece i punti alti risultano più freschi e consentono all'animale di sfuggire all'afa.

Infine per il gatto arrampicarsi in punti alti rappresenta un gioco. Questi animali amano fare degli agguati e lanciarsi sul padrone, atterrandogli sulle spalle oppure dando zampate. Si tratta di un comportamento che richiama la caccia.