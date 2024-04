Specialmente qualora si fosse alla prima esperienza, ma vale anche per i proprietari rodati, è importante affidarsi al parere del veterinario di fiducia . L'unico in grado di comprendere, attraverso una anamnesi il più possibile dettagliata, il quadro generale ed eventuali pregressi clinici che possono incidere negativamente. Prima di approfondire l'argomento, ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e al profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Quando ci si rende conto che il coniglio non fa la cacca , è necessario intervenire subito . Si tratta infatti di un problema che non deve essere mai, e in nessun caso, sottovalutato.

Esattamente come gli esseri umani e altri animali da compagnia, il coniglio che non fa la cacca può avere problemi intestinali . Non c'è solo la diarrea come sintomo di disagio ma, al contrario, anche la stitichezza . Le cause possono essere molteplici e individuarle è il primo passo per capire come agire e risolvere il disagio nel più breve tempo possibile.

Se il coniglio non fa la cacca, non "spallina" . Questo è un modo di dire gergale che si rifà alla consistenza e alla forma delle feci, che generalmente hanno una forma contenuta e a sfera. Una precisazione è d'obbligo: alla prima difficoltà non è necessario allarmarsi: ogni esemplare ha le proprie abitudini e i propri orari che è importante imparare a conoscere.

Come sbloccare l'intestino di un coniglio?

Il coniglio che non fa la cacca per diverse ore ha sicuramente un disagio che non va sottovalutato. Soprattutto se rimane disidratato o se il blocco dura troppo a lungo le conseguenze possono essere anche di una certa entità e l'epilogo può essere il peggiore. Per fortuna però ci sono diverse cose che, sotto la supervisione veterinaria si possono mettere in atto per aiutarlo.

Prima di tutto non va dimenticato il fieno: nella gabbietta deve essere sempre a disposizione, visto che è una fonte naturale di fibre e facilita la motilità intestinale. L'acqua è un elemento essenziale per ogni essere vivente, il coniglio non fa eccezione. Un animale idratato riesce a gestire meglio il proprio intestino e i liquidi aiutano a mantenere morbide le feci e facilitano la normale evacuazione.

Nei casi più gravi, poi, soltanto lo specialista può prescrivere dei farmaci. Gli effetti collaterali però possono essere importanti e non vanno somministrati di propria iniziativa o perché una volta precedente hanno funzionato. Ogni coniglio è a sé e anche ogni malessere lo è. Non è detto che le motivazioni di un blocco intestinale siano le stesse di un altro. Fare una visita dal veterinario non è mai una perdita di tempo.