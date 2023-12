Prima di continuare, però, ricordatevi di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Molti padroni hanno avuto modo di ascoltare il loro cane quando ulula in maniera non tanto diversa da come farebbe un lupo. Si tratta di un comportamento del tutto normale, ma che può essere capito più a fondo e, soprattutto, che possiamo imparare a gestire.

Quando il cane ulula: cosa vuol dire?

Per avvisare il branco (te o la tua famiglia)

Per questioni di protezione del territorio

Per rispondere a un rumore molto forte

Per manifestare un'emozione

Per manifestare il suo dolore

Per prima cosa è importantissimo ricordare che il cane è un diretto discendente del lupo, e come tale, essendone una versione aggiornata, rivista ma pur sempre imparentata, assume comportamenti simili al suo cugino selvatico. Quando un lupo ulula, generalmente adopera questo comportamento per comunicare con il resto del branco e fargli sapere la sua posizione rispetto al territorio circostante. In altre parole, il lupo usa l'ululato come strumento di comunicazione.

E il cane, invece, perché dovrebbe ululare per segnalare la sua posizione? Per gli stessi motivi per cui lo fa il lupo, togliendo dall'equazione il branco. Anzi, sostituendolo con te: il suo branco, per lui, sei tu. Nonostante il cane sia cambiato tanto rispetto al suo parente che abita, libero, in natura, l'ululato è rimasto tra le sue forme di comunicazione più diffuse.

In altre parole è possibile che il cane ululi per segnalarti la sua posizione, per farti capire che non vuole essere lasciato da solo in giardino o in casa o perché sta assistendo a un membro della famiglia che si allontana da lui. Insomma: il cane segnala di esserci, e che vuole stare con te.

Un altro motivo per cui il cane ulula riguarda l'istinto di protezione. L'ululato mette in chiaro l'appartenenza del territorio e, soprattutto, chiarisce agli altri cani (e altri animali) che da lì bisogna girare a largo. Non è un caso che quando un cane del quartiere si mette a ululare lo seguano a ruota anche tutti gli altri, in un concerto (di solito notturno) non particolarmente gradito a chi desidera solo dormire.

Ti è mai capitato di sentire il cane che ulula in risposta al passaggio di un'ambulanza? O di un veicolo generico che passa a sirene spiegate? Il tuo cane potrebbe rispondere a un rumore o a una musica molto alta, anche di uno strumento musicale, o magari al tuo stesso canto. Ci sono due motivi per cui il cane ulula in questo caso: o gli piace molto, o non lo sopporta. Starà a te leggere il suo linguaggio corporeo per capire qual è il caso.

Infine, il cane esprime i suoi sentimenti attraverso gli ululati. Ci sono tante emozioni che passano attraverso gli ululati, ognuna delle quali non dovrebbe mai essere sottovalutata ma anzi, interpretata dal padrone attento. Il cane ulula per esprimere gioia, ma anche dolore, ansia, tristezza, paura e solitudine. Alcuni cani ululano per via dell'ansia da separazione.