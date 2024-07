Perché il cane tira al guinzaglio e cosa fare?

Come comportarsi se il cane tira al guinzaglio? Mantenere la calma;

Non tirare a nostra volta;

Non strattonare;

Dare comandi fermi. Questi sono i modi migliori per gestire un cane che tira al guinzaglio. Occorre tenere presente che spesso l'animale tira per via di emozioni negative, troppa eccitazione o per una gestione sbagliata del guinzaglio, dunque è essenziale rimanere concentrati e non cedere alla frustrazione. Qualora il comportamento del cane fosse ancora ingestibile, possiamo pensare di rivolgerci ad un educatore cinofilo.

Come risolvere il problema del cane che tira al guinzaglio? Cerca di scoprire le motivazioni del suo comportamento;

Sii paziente;

Se necessario contatta un educatore cinofilo. L'osservazione è la prima fondamentale alleata per gestire meglio un cane che tira quando lo portiamo a spasso. Cerchiamo di comprendere cosa è che lo emoziona o che lo spaventa e, con pazienza, cerchiamo di trovare dei modi per distrarlo, come portare con noi degli snack per richiamare la sua attenzione. Come abbiamo già detto mantenere la calma è fondamentale, ma se il comportamento si prolunga è bene parlare con un esperto che potrebbe individuare altre criticità riguardanti il nostro modo di tenere l'animale al guinzaglio o di condurlo.

Come insegnare al cane a non tirare al guinzaglio? Usa il guinzaglio adatto;

Comunica con il cane;

Cambia direzione;

Cammina con costanza;

Premialo per i comportamenti giusti. Per prima cosa usa il guinzaglio adatto, assicurandoti che sia abbastanza lungo per fornire all'animale libertà di movimento. La lunghezza giusta è di 1,5-2 metri. Durante la passeggiata comunica con il cane, mantenendo il contatto visivo e incoraggiando – attraverso dei premi – i comportamenti giusti. Se il cane comincia a tirare tu cambia subito direzione. In questo modo riuscirai a distrarlo e ad abbassare l'eccitazione che prova e che lo spinge a mettere in atto questo comportamento. Cammina sempre in modo costante, evitando di fermarti spesso nel corso della passeggiata.

Come calmare un cane che tira? Mantieni la calma;

Fallo fermare;

Accarezzalo quando è calmo;

Riprendi la passeggiata. Se durante la passeggiata il tuo cane è particolarmente agitato cerca di mantenere la calma, non strillare o arrabbiarti. I cani infatti sono molto sensibili alle emozioni dei padroni e le percepiscono perfettamente, lasciandosi influenzare. Dunque cerca di mantenere un atteggiamento rilassato, usando un tono di voce che sia tranquillo per calmare il cane agitato. Fai fermare il cane e fallo mettere seduto, poi attendi che si sia calmato. Quando questo sarà successo (e non prima) accarezzalo. Le carezze infatti hanno sul cane un effetto rilassante e aiutano a ridurre lo stress. Utilizza dei movimenti delicati e lenti, concentrandoti sulle zone di spalle, schiena e collo. Subito dopo riprendi la passeggiata. Se il problema si ripresenta rimetti in atto questo atteggiamento senza arrenderti o arrabbiarti e a poco a poco il cane si calmerà del tutto.

Perché il cane tira al guinzaglio? Gestione scorretta del guinzaglio;

Frustrazione;

Paura;

Stress;

Disagio;

Passeggiate troppo brevi;

Eccessiva eccitazione. Il cane potrebbe tirare a causa di una gestione scorretta del guinzaglio da parte del padrone. Un guinzaglio eccessivamente corto oppure l'abitudine di tirare indietro l'animale quando cammina troppo veloce possono determinare questo comportamento. Dietro la tendenza a tirare il guinzaglio da parte del cane ci sono anche diverse emozioni negative. Ad esempio la frustrazione quando gli viene negata la possibilità di perlustrare bene un ambiente, ma anche paura e disagio a causa di rumori e luoghi che non conosce. Se le passeggiate sono troppo brevi, inoltre, il cane potrebbe eccitarsi molto prima di uscire, finendo per tirare al guinzaglio tutto il tempo.

Quali sono le soluzioni per il cane che tira al guinzaglio? Tanto esercizio fisico a casa per scaricare le energie;

Addestramento con il padrone;

Addestramento presso un educatore cinofilo.

Quali sono le razze di cane che tirano al guinzaglio? Pastore Tedesco;

Siberian Husky;

Alaskan Malamute;

Cani da caccia;

Meticci mix di cani da caccia. Il Pastore Tedesco tende a tirare maggiormente quando è al guinzaglio per via della sua indole predatoria e per il suo grande bisogno di movimento. I cani da caccia e tutti i meticci che sono mix di cani da caccia invece sono spinti a tirare al guinzaglio dalla volontà di perlustrare il territorio. Infine i cani da slitta come Siberian Husky e Alaskan Malamute presentano una grandissima passione per il traino e una necessità di muoversi altissima.