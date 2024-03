Perché il cane si strappa i peli, cosa sapere su cause e soluzioni

Sapere perché il cane si strappa i peli è importante. Che siano fattori esterni o interni, il più delle volte si tratta di un disagio che va indagato e risolto con l'aiuto del veterinario di fiducia. In quest'ottica, conoscere il linguaggio del corpo dell'animale è fondamentale per sapere quando sta bene o quando, invece, necessita di un aiuto.

Adottare un quattro zampe, infatti, non è solo un modo per circondarsi di coccole e amore incondizionato, e per donarlo. È anche una grande responsabilità nei confronti di un essere vivente che dipende in tutto e per tutto dal proprietario "finché morte non ci separi". Conoscere i suoi bisogni primari e soddisfarli è una priorità che va sempre rispettata.

Una volta individuata la causa è possibile stabilire il rimedio più indicato, sempre sotto indicazione specialistica. L'importante è non ricorrere al fai da te o al sentito dire, ma affidarsi a professionisti seri e certificati per far soffrire il meno possibile colui che fa parte della famiglia a tutti gli effetti.

