Per prendersi cura del proprio amico a quattro zampe nel modo migliore, infatti, bisogna conoscere le ragioni per le quali si comporta in determinati modi, anche quelli apparentemente più strani. È fondamentale comprendere se c'è un disagio sottostante o se è tutto nella norma e non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Perché il cane si scrolla ? Se lo fa subito dopo un tuffo al mare o al lago la risposta è abbastanza intuitiva, la stessa cosa vale se si è rotolato nel fango o se ha appena finito di fare il bagno mensile per essere sempre pulito e profumato, ma ci sono altre situazioni in cui la spiegazione è un po' più complessa e il dovere di un proprietario responsabile è quello di indagare.

I motivi per cui il cane si scrolla

Per asciugarsi dopo il bagno;

Per togliere sporcizia e impurità dal corpo;

Perché ha dei parassiti addosso che lo infastidiscono;

Per ansia e stress.

Queste sono le motivazioni principali per le quali il cane si scrolla. Come è facilmente intuitivo, alcune sono assolutamente fisiologiche e sane, altre sottintendono un malessere fisico e/o psicologico. Nel primo caso non c'è nulla da fare, se non frizionare il corpo di Fido per aiutarlo ad asciugarsi, nel secondo ha bisogno di essere lavato più spesso. Gli ultimi due casi sono quelli in cui c'è bisogno di preoccuparsi e l'intervento deve essere tempestivo.

Secondo una stima, il quattro zampe è in grado di eliminare sino al 70% di acqua accumulata sulla pelliccia soltanto con questo gesto che, se fatto fuori, può essere anche divertente; se fatto dentro casa o in bagno potrebbe creare qualche disagio e un po' di trambusto.

Tuttavia, questa è una pratica indispensabile per Fido. Togliersi di dosso l'acqua in eccesso per lui vuol dire alleggerirsi ed essere decisamente più agile, ma anche liberarsi dall'umidità. D'inverno gli impedisce di ammalarsi, d'estate di creare una sorta di effetto serra che favorisce la proliferazione di batteri, funghi e lieviti pericolosi per la sua salute.