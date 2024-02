Il cane si rotola sulla schiena: perché lo fa? Quando il cane si rotola sulla schiena compie un gesto che può avere molteplici significati e tantissime spiegazioni differenti. Il linguaggio del corpo del cane infatti è piuttosto articolato ed è essenziale conoscerlo per imparare a comunicare con fido e per andare incontro ai suoi bisogni. Prima di scoprire perché il cane si rotola sulla schiena, ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Che significa quando il cane si rotola? È felice

Vuole lasciare il suo odore

Ha caldo

Vuole darti fiducia

Qualcosa lo infastidisce

Ha prurito

È stressato Il linguaggio dei cani – ormai lo sappiamo – è particolarmente complesso. Per questo motivo dietro il gesto di rotolarsi potrebbero nascondersi tante cause diverse. Ad esempio quando è particolarmente felice di vedere il proprio padrone oppure prova una forte emozione, fido tende a rotolarsi sulla schiena. Se il motivo di questo gesto è legato alla felicità il tuo pet inizierà a scodinzolare e ad agitare tutto il corpo, emettendo dei brevi versetti, poi rotolarsi. Spesso il cane si rotola dopo aver fatto una passeggiata oppure aver annusato un nuovo ambiente. Si tratta del suo modo di marcare il territorio oppure potrebbe aver gradito un odore. Se invece questo gesto viene compiuto d'estate, quando le temperature sono alte, probabilmente fido sta cercando di rinfrescarsi un po', magari rotolandosi sull'erba fresca. Questi pet infatti soffrono il caldo e per contrastare l'afa utilizzano una posizione molto semplice: si sdraiano sulla schiena e alzano in aria le zampe. Il cane esprime amicizia e fiducia rotolandosi sulla schiena e mostrando alla persona che gli sta a cuore la pancia. Lo fa per richiedere coccole e ricevere attenzioni. Se invece il cane che si rotola sta indossando una pettorina oppure un cappottino, probabilmente è solo infastidito da questo oggetto e sta cercando un modo per liberarsene, appunto, rotolando. Non a caso il prurito è fra le cause di questo gesto. Fido infatti non riesce ad arrivare ovunque con la bocca, per riuscire a grattarsi dunque utilizza questa tecnica. Ma non è finita qui, perché il cane potrebbe rotolarsi anche per un altro motivo: lo stress. Questo gesto infatti gli consente di sfogare tutta l'energia repressa e provare una sensazione di serenità.

Cosa vuol dire se il cane si butta per terra? Sta socializzando

Si sta sottomettendo

Vuole le coccole

Ha paura Se il cane si butta a terra di fronte ad un suo simile, probabilmente la sua è una richiesta di gioco. Si tratta infatti di un gesto spesso usato per socializzare durante l'incontro con un altro pet. In questo caso fido si sdraia a terra con una posizione ben precisa, creando un arco con gli arti posteriori sollevati e quelli anteriori a terra. Sdraiarsi a terra viene considerato anche un segnale di sottomissione del cane: l'animale infatti si mette a pancia all'aria, esponendo i propri organi vitali e mostrandosi vulnerabile. In questo modo mostra la sua fiducia e si sottomette con la certezza che chi ha di fronte non gli farà del male. Non solo: fido trova molto rilassanti le carezze sulla pancia, per questo potrebbe sdraiarsi a terra per riceverne un po' e dimostrando in questo modo totale fiducia.

Perché il cane si rotola fra le feci? Vuole inviare messaggi "odorosi"

Vuole lasciare il suo odore

È in modalità caccia

Vuole richiamare l'attenzione A tutti i padroni è capitato, almeno una volta, di fare i conti con un cane che si rotola sulle feci oppure su una carcassa trovata fra l'erba. Come interpretare questo comportamento spesso sgradevole? Secondo gli esperti questo gesto è legato alla necessità di inviare un messaggio "odoroso" agli altri cani. Una tecnica antichissima, legata alla tendenza degli animali che vivono in branco a segnalare, tramite l'odore, la presenza di possibili prede nei paraggi. Secondo altre teorie, invece, rotolarsi sulle feci sarebbe un tentativo del cane di coprire gli altri odori con il suo, lasciando una traccia olfattiva. Non solo: potrebbe essere anche un retaggio del passato da cacciatore del cane. In questo caso rotolandosi fido cercherebbe di coprire il proprio odore per non farsi individuare dalla preda. Infine rotolandosi sulle feci l'animale starebbe cercando di attirare l'attenzione, non solo di altri cani, ma anche del suo proprietario. Un segnale sia olfattivo che visivo.