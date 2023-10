Fido è da sempre un animale particolarmente giocherellone e coccolone, ma ci sono alcune occasioni in cui il cane rifiuta le coccole. Lo fa volutamente e per alcuni motivi precisi che andrebbero indagati e sondati per migliorare il benessere psicofisico dell'animale. Per un padrone infatti vedere il suo cane che rifiuta una carezza o un abbraccio , ritraendosi o scappando, può essere un duro colpo. Dietro però si possono nascondere numerose cause e la necessità di indagare un altro aspetto importante nel rapporto uomo-cane: l'obbligo di rispettare gli spazi del proprio animale e di non essere invadenti.

Il cane rifiuta le coccole: i motivi

Non ama essere abbracciato;

Ha paura degli esseri umani ;

; Ha subito un trauma ;

; Sta male oppure prova dolore;

Quelli succitati sono i quattro motivi principali per cui il cane rifiuta le coccole. Iniziamo dagli abbracci: non tutti i cani li amano, anzi, molti li interpretano come costrizioni e come "trappole" per cui rimangono immobilizzati e inermi, dunque in pericolo. Numerosi studi hanno dimostrato che nei cani l'abbraccio aumenta il livello di ansia e stress: non gli piace proprio per niente.

Le coccole possono esser rifiutata che se Fido ha subito dei maltrattamenti in passato: potrebbe essere impaurito e in questo caso dovrai imparare a rispettare al massimo i suoi spazi e guadagnarti a poco a poco la sua fiducia. Anche un trauma potrebbe fare la differenza: le prime esperienze legate alla manipolazione sono fondamentali nei cuccioli perché consentono di crescere un cane che, una volta adulto, non avrà paura delle coccole.

Ancora, se il cane sta male oppure ha dei dolori potrebbe sottrarsi alle tue carezze anche se non l'ha mai fatto. Se non accetta contatti e da segni di grade diffidenza potrebbe soffrire di qualche patologia. In questo caso sarebbe opportuno contattare il veterinario. Questa situazione, ovviamente, si presenta più spesso nei cani anziani che hanno dolori articolari oppure in quelli che hanno subito operazioni.