Perché il cane non vuole scendere le scale?

Per quale motivo il cane non scende le scale? Se il cane non vuole scendere le scale potrebbe avvertire del dolore articolare oppure dietro questo comportamento potrebbe esserci la paura legata ad un trauma. Ciò accade anche nei casi in cui il cane non è stato educato a salire e scendere le scale da cucciolo, oppure se ha problemi di vista o debolezza muscolare.

Quando il cane non vuole scendere le scale? Ha paura;

Non è stato educato a farle;

Ha subito un trauma;

Prova dolore articolare. Se il cane non vuole scendere le scale probabilmente ha paura. Questo accade soprattutto nei cuccioli che considerano questa struttura come una novità che li spaventa, soprattutto considerando la grandezza e l'altezza dei gradini. Nei cani adulti questa paura, invece, potrebbe essere legata al fatto che il cane non è mai stato abituato da piccolo a fare le scale. Altre motivazioni possono essere la presenza di un trauma, come una caduta, avvenuto mentre il cane stava scendendo o salendo le scale. Ma anche dolore alle articolazioni e alle zampe, tali da impedire al cane di fare serenamente le scale.

Come convincere il cane a scendere le scale? Non forzarlo;

Crea un ambiente sicuro;

Elimina gli ostacoli;

Siediti sulle scale;

Offrirgli dei premietti;

Aiutalo a salire a poco a poco. Per prima cosa non forzare il cane a scendere le scale, perché rischieresti di creare un trauma ancora più grande, rendendo difficile abituare l'animale e spaventandolo maggiormente. Piuttosto prova a creare un ambiente in cui si senta al sicuro. Elimina i possibili ostacoli che potrebbero causare intralcio al cane, facendolo inciampare. Siediti vicino alle scale e comincia a chiamare il cane usando una voce dolce e bassa. Se continua ad essere esitante attiralo con il suo gioco preferito oppure un delizioso bocconcino. Ricordati di premiare il cane ogni volta che si avvicinerà alle scale, in questo modo, a poco a poco, inizierà ad associare le scale ad un premio. Quando avrai creato nell'animale un po' di fiducia inizia a creare un percorso con i bocconcini, partendo dal primo gradino. Inserisci gradualmente i premietti nei successivi gradini. In questo modo il cane salirà in maniera progressiva le scale. Quando avrà terminato il suo percorso non andare via, ma aspetta il cane alla fine delle scale, in questo modo se si sentirà smarrito saprà che tu sei lì.

Come portare il cane sulle scale? In braccio;

Con l'imbracatura;

Con il carrellino;

Con il saliscale. Se il tuo cane non riesce a fare le scale puoi portarlo in braccio. Si tratta di una soluzione utile per gli animali di piccola taglia che non pesano molto. In alternativa è possibile utilizzare delle imbracature oppure dei carrellini. In commercio si possono trovare anche dei saliscale elettrici che, attraverso dei cingoli che vengono attivati elettricamente aiutano l'animale ad arrampicarsi sulle scale senza sforzi o fatica.

Perché il cane anziano non sale le scale? Non percepisce la profondità;

Ha problemi di vista;

Ha dolore alle articolazioni;

Soffre di debolezza muscolare. Spesso i cani anziani hanno maggiore difficoltà a salire e scendere le scale per via di problemi alle articolazioni e debolezza nella muscolatura, soffrendo di patologie tipiche del cane anziano. I cambiamenti della vista inoltre possono influenzare la capacità dell'animale di percepire la profondità, dunque di percorrere in modo sicuro le scale.

Perché il cane ha paura di salire le scale? Sta male;

Non conosce le scale;

È caduto;

Ha appreso questo comportamento;

Non ama quel tipo di scala. Il cane solitamente ha paura di scendere le scale perché sta male. Potrebbe soffrire, ad esempio, di spondilosi, artrite, artrosi o displasia dell'anca. Molti cani, invece si impauriscono perché non conoscono le scale oppure non amano quella tipologia di scala. Questo accade soprattutto nel caso di gradini non pieni: lo spazio vuoto che si crea infatti tende a spaventare l'animale. In altri casi, inoltre, il cane potrebbe aver appreso il comportamento da altri esemplari timorosi nei confronti delle scale, come i genitori.