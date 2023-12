Perché il cane morde all’improvviso? Quando un cane morde, il più delle volte ci si ritrova a pensare che abbia reagito "all'improvviso" o "senza motivo". In realtà, anche se ci sembra che il cane morde all'improvviso, è molto probabile che abbia manifestato la volontà di farlo con largo anticipo: il problema è che spesso non siamo abbastanza attenti a quello che il cane ci sta comunicando, quindi una sua reazione può trovarci impreparati. Ma prima di scoprire perché il cane morde all'improvviso e cosa fare per correggere questo comportamento, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per essere sempre aggiornati su salute, benessere e sulla cura dei nostri amici pets.

Perché il mio cane all'improvviso mi morde? paura;

ansia;

traumi e associazioni mentali;

difesa del territorio;

istinto di protezione;

dolore fisico. La prima cosa da fare se il cane morde all'improvviso è escludere che lo faccia perché sente dolore o un forte disagio fisico: soprattutto se si tratta di un cane che mostra tale comportamento per la prima volta, è bene valutare insieme al veterinario la possibile presenza di problemi fisici. Il motivo che più spesso porta un cane a mordere, però, risiede nella sfera comportamentale: paura e ansia sono cause molto comuni, come anche l'istinto di difendere il territorio (incluso il capo branco e gli altri membri della famiglia) o proteggere qualcosa, per esempio il cibo o un giocattolo. La maggior parte delle volte, quando il cane morde all'improvviso sta mettendo in atto un meccanismo di difesa: potrebbe avere paura di qualcosa, o trovarsi in una circostanza che associa ad esperienze traumatiche del passato. C'è poi l'istinto della "protezione delle risorse", che riguarda spesso il cibo, i giocattoli e altri oggetti che il cane considera di sua proprietà: questo comportamento è quasi sempre frutto di una socializzazione insufficiente in giovane età oppure di esperienze negative vissute in passato.

Il cane morde per paura Una delle cause più comuni di aggressività nel cane è la paura: il cane morde all'improvviso perché sta cercando di difendersi da qualcuno, o sta cercando di interrompere qualcosa che lo spaventa o lo preoccupa (un caso su tutti è quello del cane tendenzialmente mansueto che tenta di aggredire il veterinario o il toelettatore). Quando non ha altro modo per sottrarsi a qualcosa che lo spaventa, per esempio perché è legato al guinzaglio, il cane può mordere per cercare di allontanare da sé la fonte di stress che lo rende agitato o per evitare di entrarci in contatto. La paura è in generale la causa più comune di aggressività, ed è per questo che sgridare il cane quando morde potrebbe alimentare il suo senso di timore nei confronti della specifica circostanza, rivelandosi del tutto controproducente.

Il cane morde per affetto? Il cane comunica in molti modi, e mordere è uno di questi. Non tutti i morsi di cane però sono uguali, o assestati per le stesse ragioni. Il cane che mordicchia il padrone o un suo simile senza stringere la presa e usando solo i denti davanti non sta manifestando paura né sta cercando di allontanare una possibile minaccia. Potrebbe trattarsi di un "gioco di dominanza" oppure di grooming, un palese segno di affetto. Se il cane di mordicchia coi denti anteriori e ci lecca, ci sta dicendo che siamo parte della sua famiglia e che vuole prendersi cura di noi, allo stesso modo di come fa con i suoi simili. Nei cuccioli, mordicchiare potrebbe essere un invito a giocare: lo fanno, sin da piccolissimi, per imparare a regolare la forza e mostrare la propria dominanza. In questo caso, a differenza di quanto avviene col grooming, bisognerebbe evitare di incoraggiare tale comportamento: accettare di essere mordicchiati significa accettare la dominanza del cane. Questo può mettere in bilico il proprio ruolo di "capobranco", che è invece cruciale per dare al cane un punto di riferimento stabile e affidabile - l'ingrediente più importante per avere un cane felice e che non senta il bisogno di mordere.

Il cane morde all’improvviso: che fare? escludere la presenza di un problema fisico, in assoluto la prima cosa da fare se un cane morde all'improvviso;

evitare le situazioni scatenanti, per esempio i posti affollati o rumorosi ;

; supervisionare sempre il cane quando interagisce con persone e altri cani;

sempre il cane quando interagisce con persone e altri cani; introdurlo gradualmente a strumenti di controllo come la museruola;

chiedere il supporto di un educatore cinofilo professionista. Se il cane ha preso l'abitudine di mordere o mostra preoccupanti segni di aggressività, è importante affrontare la situazione con l'aiuto di un professionista: modificare il comportamento di un cane richiede impegno, pazienza e un'approfondita conoscenza della psicologia del cane. L'amore per Fido da solo non basta a risolvere un problema comportamentale conclamato, a maggior ragione se si tratta di una tendenza che è andata peggiorando nel tempo.