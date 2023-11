Perché il cane mangia il muro? Cause comuni e rimedi I cani possono avere strane abitudini: c'è chi non perde occasione per mangiare l'erba fresca, chi monta i peluche di casa, chi inizia a grattare o mordere i muri di casa con una certa insistenza.Quando il cane mangia il muro, dunque, non ci troviamo di fronte a un comportamento strano o insolito, ma è meglio accertarsi delle cause per assicurarci che non ci sia niente che non va. Prima di addentrarvi nell'intricato mondo dei cani che graffiano, mordono e si strofinano contro i muri, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per essere sempre aggiornati su benessere, salute e sui nostri amici animali.

10 motivi per cui il cane morde il muro Esplorazione; Buon sapore; Assenza di giochi e masticabili; Paura; Stress; Ansia da separazione; Noia; Picacismo; Istinto predatorio; Ricerca di attenzioni.

Perché il cane mangia il muro? È un cucciolo e sta scoprendo il mondo ;

; È un cucciolo e viene lasciato spesso solo ;

; È un adulto e ha bisogno di cure o attenzioni. Se nel paragrafo precedente abbiamo elencato uno per uno tutti i motivi, cerchiamo di scendere adesso nel dettaglio del perché il nostro fedele quattro zampe metta in atto questa azione, prendendo in analisi anche la sua età. Sì, perché anche lo stadio della vita del nostro cane può dirci di più. Se è un cucciolo (o se è un cane che ha appena cambiato casa) la ragione più innocua è sicuramente l'esplorazione. Magari Fido non ha ancora capito bene dove si trova o come funziona la vita in quel particolare ambiente domestico, ed eccolo intento a mordicchiare. Anche l'eventuale buon sapore del muro può essere una ragione valida: noi non possiamo capirlo, ma per i quattro zampe determinati tipi di mura e intonaci hanno un appeal irresistibile. Occhio però se il cane è un cucciolo e viene lasciato spesso solo o se è un adulto che viene trascurato. In quel caso subentrano le altre ragioni che abbiamo precedentemente elencato, tra cui la paura, la noia, l'ansia da separazione e la ricerca d'attenzioni. In quel caso, osservando bene Fido ci accorgeremo che mostra altri segnali di stress. Attenzione anche all'assenza di giochi e masticabili: rosicchiare, per il cane, è un atto importante (che garantisce per altro la salute dei suoi denti). Se Fido non ha nulla di simile è meglio correre ai ripari o sfogherà il suo istinto predatorio sul muro. Infine, solo se l'atteggiamento è continuo e reiterato, possiamo parlare di picacismo.

Il cane mangia il muro: è picacismo? Il Picacismo è un disturbo comportamentale ben noto che porta gli animali a mangiare cose a caso (e che certamente non rientrano nella loro dieta). I cani affetti da questo disturbo possono andare incontro a gravi conseguenze, tra cui occlusioni intestinali e avvelenamento da piombo. Non esiste un modo reale per fare una diagnosi fai da te, dunque se avete il sospetto che Fido sia affetto da Pica, l'unica cosa da fare è consultare il veterinario. Ricordate però che spesso mangiare il muro è il passo successivo allo strusciarsi contro la parete o a leccarla con insistenza. Le cause più comuni alla base dei due comportamenti molto spesso coincidono: l'espressione fisica del disagio, potremmo dire, dipende un po' dal temperamento del cane.

Il cane mangia il muro: disagi e falsi miti Andiamo ora a un altro paio di precisazioni. Se la parete della discordia è quella di una stanza in particolare, in cui il cane dorme o viene lasciato per diverse ore, allora il suo comportamento potrebbe rivelare un forte disagio legato al luogo, da cui cerca di fuggire con ogni mezzo a disposizione. Questo potrebbe essere dovuto a un forte spavento o a un evento traumatico avvenuto in quella stanza (per esempio il rumore dei fuochi d'artificio o la dolorosa puntura di un insetto). Un'altra cosa importantissima da fare è sfatare un falso mito: il cane non mangia il muro per assumere calcio o sale, come vorrebbe una diffusa leggenda metropolitana.

Il cane mangia il muro: i rimedi Eliminare la causa di stress;

Passare più tempo con il cane;

Permettere al cane di fare esercizio e attività fisica ;

; Fornire un rinforzo negativo;

Cambiare la sua dieta. Il cane mangia il muro, lo abbiamo avvistato e vogliamo evitare che lo faccia. Come procediamo? In primis cerchiamo di capire quali sono le cause di stress e cerchiamo di eliminarle. È vero, è più facile a dirsi che a farsi ma dobbiamo davvero capire cosa lo turba per risolvere il problema. Se il cane manifesta paura nel restare in una stanza, una soluzione rapida e indolore può essere quella di lasciargli più spazio d'azione, per esempio lasciandogli una via di fuga sempre disponibile. Individuare la causa di stress non è sempre semplice, ma se il cane mangia il muro solo in alcune occasioni o in presenza di determinate circostanze è possibile risolvere il problema eliminandone la radice. Un'altra possibile soluzione, valida soprattutto se il cane morde il muro per noia o ansia da separazione, è trascorrere più tempo con lui, magari aumentando il numero o la durata delle passeggiate, o introducendo un nuovo gioco da fare insieme quotidianamente. Possiamo anche cercare di educarlo ricorrendo al rinforzo negativo: se si tratta di un problema comportamentale, sarà necessario assestare un bel "No!" e far seguire una placida indifferenza. Infine, nel dubbio, proviamo anche variare la sua alimentazione: con l'aiuto di un veterinario verifichiamo che la sua dieta sia corretta e bilanciata e poi provvediamo ad aggiustarla.

Perché il cane si strofina contro il muro? Presenza di infezioni dovute a batteri o parassiti;

dovute a batteri o parassiti; infestazione di pulci o zecche ;

; situazioni di stress e paura;

e paura; ansia da separazione;

da separazione; bisogno di attenzioni. E se più che mangiarlo, il cane si strofina contro il muro? Specialmente se lo fa con insistenza, sta manifestando un disagio: può trattarsi di un forte prurito, dovuto a un'infezione o alla presenza di pulci, oppure di un modo per gestire ansia, stress e situazioni di paura. Se il cane non presenta segni o rossori sulla pelle, e se lo strano amore per il muro di casa non è associato a un'intensa voglia di grattarsi contro qualunque cosa, probabilmente Fido sta cercando di farci capire che si sente a disagio. Lo strusciarsi contro il muro può essere un modo per auto-calmarsi di fronte a una situazione di stress: se il comportamento avviene quando si avvicina il momento in cui la persona di riferimento esce di casa, è probabile che si tratti di ansia da separazione; se inizia a strusciarsi contro il muro dopo uno spavento (per esempio un forte rumore o un temporale), sta manifestando paura e bisogno di protezione. Lo slancio d'affetto verso il muro potrebbe anche essere un modo in cui il cane richiede attenzioni: se non ne riceve abbastanza dalle persone di casa, potrebbe andare a cercare le coccole da giochi, divani, coperte…e anche dal muro.

Il cane gratta e lecca il muro: le cause più comuni Ansia e stress ;

; Carenze alimentari ;

; Istinto predatorio ;

; Gioco ;

; Bisogno di attenzioni. Il cane potrebbe anche grattare e leccare oltre che mordicchiare, i muri di casa. Queste sono tra le abitudini forse più insolite dei cani, ma non per questo si tratta evenienze rare, anzi. L'importante, come sempre, è osservare il comportamento del nostro pet e cercare di capire cosa ci sta comunicando: se scodinzola e sgranocchia il muro solo occasionalmente, probabilmente l'ha preso per un (simpaticissimo) gioco. Se è particolarmente eccitato e sembra voler sfondare la parete, con ogni probabilità sente qualcosa dall'altra parte del muro, e si tratta semplicemente del suo istinto predatorio. Se il cane mostra altri segnali di stress, invece, bisognerà cercare di capire cosa lo mette a disagio: una delle cause più comuni, quando un cane gratta o lecca un muro, è la presenza di qualcosa che lo spaventa o lo rende agitato, per esempio un trasloco o una grossa modifica alla routine delle passeggiate.