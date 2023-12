Siete preoccupati perché Fido, ultimamente, vi sembra emettere un verso preoccupante? Sapete che se il cane guaisce è perché soffre e non riuscite proprio a capire cosa gli succede e perché lo stia facendo? Proveremo a far luce sulla cosa, ma prima vi ricordiamo di unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e vi invitiamo qanche a seguire il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali. Iniziamo!

10 motivi per cui il cane guaisce

Richiamo della mamma o del padrone;

Dolore fisico;

Forte solitudine;

Senso di abbandono;

Ansia;

Depressione;

Tristezza o sconforto;

Shock emotivo (anche una forte gioia);

Richiesta di attenzione;

Patologie.

Quelli che abbiamo elencato sono i principali motivi per cui un cane può guaire. Non tutti sono negativi, nel senso che, per intenderci, un cane può emettere questo verso e mugolare anche solo per richiamare la mamma (da cucciolo) o il padrone, così come potrebbe farlo perché in preda a una fortissima gioia o eccitazione. Potrebbe anche guaire d'impazienza (se sta attendendo il cibo o il lancio di un gioco).

Di contro, esistono anche motivi più seri: stati emotivi negativi, come solitudine, abbandono, ansia, depressione, tristezza o conforto sono uno dei motivi che più frequentemente scatenano il pianto del cane. Infine, purtroppo, non si possono sottovalutare né eventuali dolori fisici, dovuti per esempio a ferite e lesioni, né malesseri legati a patologie.