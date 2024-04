Perché il mio cane fa i capricci? Capire perché il cane fa i capricci è essenziale per evitare errori nell'educazione del proprio animale domestico. Molte volte infatti i padroni, senza volerlo e in buona fede, conducono il cane verso comportamenti sbagliati solo perché inteneriti dall'insistenza e dalla dolcezza dell'animale. Se il cane fa i capricci, durante la passeggiata o per mangiare, è però necessario mettere in atto alcuni accorgimenti che permetteranno di preservare la salute dell'animale e rendere piacevole la convivenza con la sua famiglia umana. Prima di scoprire perché il cane fa i capricci e come comportarsi in questi casi, però, non dimenticarti di unirti al nostro canale Whatsapp per essere sempre aggiornato su salute e benessere e di seguirci su Instagram, per non perdere neanche una notizia dal mondo dei nostri amici animali.

Come capire se il cane è viziato Fa i capricci per mangiare

Tira al guinzaglio

Cerca troppe attenzioni

Non rispetta l'autorità del padrone Il rapporto con il cibo rappresenta il primissimo elemento per riconoscere un cane viziato. In questo caso infatti il cane farà i capricci per mangiare, rifiutandosi di consumare quello che c'è nella ciotola e pretendendo di ricevere solo i cibi che ama. Non solo: un cane viziato abbaierà anche ogni volta che desidera mangiare, chiedendo cibo al padrone in modo particolarmente insistente. Un altro momento in cui è possibile scoprire se il cane è viziato è durante la passeggiata. Se tira al guinzaglio e ti porta dove dice lui, anziché seguire te, forse qualcosa non va. Anche il gioco è un elemento da considerare. Giocare con il cane infatti è essenziale per creare un buon rapporto e per consentire all'animale di sfogarsi. Diventa un problema però quando un cane viziato pretende di giocare anche nelle ore notturne oppure salta addosso agli sconosciuti per attirare l'attenzione. Spesso capita di condividere con il cane il letto oppure il divano: un'attività che fa bene sia all'uomo che all'animale. Il problema però si crea quando il cane non rispetta l'autorità del padrone, arrivando a ringhiare, mordere oppure abbaiare per impedirgli di sedersi sulla poltrona o stendersi sul letto.

Cosa fare se il cane è viziato? Non sgridarlo

Ignora le sue richieste

Non guardarlo negli occhi

Fingi che non ci sia Se il tuo cane è viziato ti serviranno tanta pazienza e disciplina per riuscire a risolvere la situazione. Prima di tutto ricordati che non devi sgridare il cane se non si comporta come vuoi: rischi solo di creare confusione, provocando l'effetto contrario. Cerca invece di ignorare totalmente le sue richieste. Non guardarlo negli occhi, ma continua le tue attività, fingendo quasi che non ci sia. Se il cane prova ad attirare la tua attenzione non cedere: se lo fai capirà che in questo modo riuscirà ad avere quello che vuole e continuerà a comportarsi così anche in futuro. Se nonostante questo il cane non cambia atteggiamento, ma, al contrario, mostra segni d'aggressività, sarebbe preferibile contattare un veterinario esperto in comportamento canino per iniziare un percorso.

Cane fa i capricci per mangiare Quando il cane fa i capricci per mangiare è importante prima di tutto stabilire le cause del suo comportamento. In alcuni casi infatti il cane potrebbe rifiutarsi di mangiare quello che metti nella ciotola perché fa troppo caldo oppure perché sta male. In entrambi i casi sarebbe preferibile contattare il proprio veterinario per effettuare una visita e cercare di risolvere il problema, garantendo la salute dell'animale. Dopo aver escluso le cause mediche resta una sola risposta: il cane non apprezza quello che ha nella ciotola e spera di poter ricevere qualcosa che preferisce. Si tratta dunque di veri e propri capricci che derivano spesso da un errore (spesso inconsapevole) commesso dal padrone. Il cane infatti non riesce a capire perché alcune volte gli vengono dati dei cibi che trova prelibati, mentre in altri giorni è costretto a mangiare qualcosa (come i croccantini) che percepisce come meno gustoso.