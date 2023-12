Perché il cane ansima continuamente?

Nella stragrande maggioranza dei casi, oltre che come termoregolazione, si può trattare anche di un normale segno di eccitazione o per aumentare l'apporto di ossigeno ed eliminare l'anidride carbonica dopo un sforzo.

A differenza degli esseri umani, i cani non sudano, quindi ansimano per far evaporare l'acqua attraverso l'espirato polmonare.

Questo è particolarmente vero se avviene in circostanze insolite , in ovvio disagio e/o con rumori o vocalizzazioni strane .

Possibili cause di salute

Esistono numerose condizioni di un ansimare anormale, pesante o anormalmente rumoroso.

Colpo di calore

Il colpo di calore è una condizione potenzialmente fatale che si verifica quando la temperatura del cane sale a un livello pericoloso. L'ansimare più veloce e più pesante è uno dei primi e più comuni segni di colpo di calore nei cani. È necessaria un'azione urgente per trattare questa condizione, poiché nella peggiore delle ipotesi potrebbe uccidere l'animale in soli 15 minuti.

Avvelenamento

L'ansimare anormale può essere un segnale che il cane è stato avvelenato o soffre di una reazione allergica. Gli avvelenamenti sono tra le emergenze più comuni riscontrate. Spesso sono il risultato dell'ingestione di cioccolato o uva passa, dell'ingestione di piante tossiche, agenti chimici come antigelo, veleno per topi o lumache.

Insufficienza cardiaca

Proprio come gli esseri umani, il cuore del cane pompa sangue in tutto il corpo. Quando il cuore si ammala e non è più in grado di farlo, i cani possono mostrare diversi segni, tra cui debolezza, tosse e intolleranza all'esercizio. Un altro segno comune è l'ansimare. Ciò si verifica quando la frequenza respiratoria aumenta per compensare la mancanza di ossigeno in circolo.

Sindrome brachicefalica

Uno dei problemi più comuni riscontrati dai cani brachicefali (razze con la faccia piatta come carlini e bulldog francesi) è l'incapacità di respirare normalmente. Ciò è particolarmente vero dopo l'attività fisica o durante i pasti. Questa condizione è chiamata sindrome brachicefalica ostruttiva delle vie aeree (BOAS) ed è causata da un restringimento del tratto respiratorio superiore.

Malattie respiratorie

Disturbi in qualsiasi parte del sistema respiratorio possono portare a difficoltà respiratorie e, uno dei segni, potrebbe essere la respirazione pesante o l'affanno. Questi disturbi possono includere paralisi laringea, tumori polmonari e polmonite.

Anemia

L'anemia viene diagnosticata quando si verifica una diminuzione del numero di globuli rossi. Poiché queste cellule trasportano l'ossigeno nel corpo, l'anemia può portare a scarsa ossigenazione. Questo, a sua volta, può far sì che il cane ansimi per compensare.

Obesità

L'obesità è un problema crescente nei cani e può portare a malattie cardiache, cancro e diabete, oltre a condizioni debilitanti e limitanti per l'aspettativa di vita, inclusa l'artrite. L'ansimare eccessivo in un cane in sovrappeso è spesso un segno di affanno.

La malattia di Cushing

Questa sindrome si verifica quando le ghiandole surrenali di un cane producono troppo cortisolo. I cani affetti, che di solito sono di mezza età o anziani, tendono ad ansimare di più, a bere di più, a urinare di più e a voler mangiare di più.