Perché i pappagalli parlano

Sono numerose le teorie che provano a spiegare perché i pappagalli parlano. Su questo tema infatti la comunità scientifica si è spesso divisa senza trovare una risposta univoca. Secondo alcuni esperti la tendenza degli uccelli a imitare i suoni circostanti sarebbe legata al tentativo di ricalcare i richiami di alcune specie. In natura i pappagalli tendono a sviluppare dei dialetti distinti per ogni stormo, tali da distinguersi da altri gruppi sconosciuti. Gli uccelli dunque rispondono maggiormente alle vocalizzazioni familiari ed evitano quelle differenti. Di conseguenza i pappagalli che vengono allevati in cattività tendono a imitare il linguaggio degli esseri umani con cui vivono per ottenere la loro accettazione. Se sentono frasi o parole dunque le ripetono per mantenere salda l'appartenenza al proprio gruppo.

In base ad altre teorie il linguaggio dei pappagalli sarebbe legato alla necessità di aumentare il successo riproduttivo. Le femmine di alcune specie infatti baserebbero la propria scelta di un compagno proprio in base alle abilità imitative. Infine il mimetismo vocale sarebbe stato sviluppato per tenere a distanza i predatori. Ma come funziona il linguaggio nei pappagalli? La conformazione della gola di questi uccelli è molto semplice, in quanto non possiedono – come gli esseri umani – delle corde vocali. Per produrre suoni utilizzano la trachea, ossia il condotto situato all'inizio della gola e la siringa che invece si trova alla fine della gola. L'aria dunque passa tramite la trachea e la siringa consentendo al pappagallo di emettere dei suoni. Non solo: il suono viene modificato quando l'uccello curva la trachea, inclinando la testa e il collo leggermente. Alcune specie, inoltre, sfruttano la lingua per riuscire a modificare il flusso d'aria, emettendo dei suoni più articolati.

Particolarmente intelligenti, i pappagalli iniziano ad emettere i suoni sin dalla nascita. Alcune ricerche infatti hanno dimostrato che già a partire dalla schiusa delle uova questi animali cominciano a percepire e imparare le vocalizzazioni dai genitori. Una facoltà che si sviluppa e si accresce sempre di più con il tempo, tramite alla socializzazione. Il contatto con gli altri individui infatti permette di imparare a imitare e riprodurre nuovi versi. Questa abilità, come già sottolineato, varia da una specie all'altra. Moltissimi pappagalli sono in grado di imitare dei suoni, in particolare la voce umana, altri riescono alla perfezione ad associare parole e significati, arrivando a formulare anche delle frasi complete.