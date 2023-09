Nel corso di questo breve articolo cercheremo di riassumere quali sono le principali cause per cui un gatto soffia, qual è il comportamento da tenere di fronte a questo atteggiamento felino e quando, invece, è necessario preoccuparsi e rivolgersi al veterinario.

In alcuni casi, le cause sono facilmente individuabili e riscontrabili in fattori esterni che possono essere corretti, mentre in altri casi, il soffio del gatto potrebbe essere un segno di un malessere fisico.

I motivi per cui i gatti soffiano possono essere molteplici. In linea generale, l'atto del soffiare rappresenta per il gatto la manifestazione di uno stato d'animo tendenzialmente negativo che indica un disagio da parte dell'animale.

Le orecchie sono all'indietro, la bocca si apre mostrando i denti affilati e la lingua si incurva a formare una sorta di "U". Il corpo può essere eretto, con le zampe dritte e la schiena incurvata, per dar l'impressione di essere più grande di quanto è in realtà; oppure può essere accucciato, come per tenersi pronto a spiccare un balzo da un momento all'altro. Il pelo è solitamente dritto ( piloerezione ).

Il suono da noi percepito come soffio si genera quando il gatto fa passare una grande quantità di aria attraverso la bocca aperta e la lingua inarcata come indicato nel precedente capitolo.

Se il gatto soffre di un qualche dolore fisico , potrebbe soffiare quando qualcuno si avvicina perché non vuole essere toccato, o ancora potrebbe soffiare quando viene toccato in specifici punti proprio perché percepisce una sensazione dolorosa.

Un gatto sottoposto a condizioni di stress e ansia può manifestare il suo stato di malessere proprio soffiando. Le motivazioni che possono portare alla comparsa di simili stati in un felino possono essere molteplici; tuttavia, non saranno prese in considerazione in questo articolo. Ad ogni modo, solitamente, stress e ansia si manifestano anche con altri comportamenti e segni e non solo con il soffio.

Un esempio di cambiamento potrebbe essere, per esempio, l'introduzione di un nuovo oggetto o di un nuovo mobile che, non essendo riconosciuto, attiva nell'animale il comportamento del soffiare.

Tipicamente (ma non esclusivamente), un comportamento del genere si può registrare con i bambini. Difatti, l'unico modo con cui i gatti possono comunicare con l'uomo è rappresentato dal linguaggio del corpo. Un bambino, soprattutto se piccolo o se non correttamente educato alla convivenza con un gatto, potrebbe non riuscire a interpretare i segnali di fastidio mandati dal gatto, spingendosi oltre con le carezze o con manipolazioni che finiscono per innervosire l'animale.

Talvolta, alcuni gatti possono soffiare per esprimere un disagio quando vengono accarezzati o manipolati con maniere che non gradiscono.

Può capitare anche che una gatta dal comportamento da sempre affettuoso soffi ai componenti della famiglia in cui vive nel momento in cui questi si avvicinano ai suoi piccoli. Un simile comportamento non è da intendersi come aggressivo, ma semplicemente come il frutto dell' istinto materno della gatta.

L'istinto materno di protezione verso la propria prole è tanto forte negli esseri umani come negli animali, gatti inclusi. Non è insolito, quindi, che una mamma gatta soffi e si metta sulla difensiva quando un essere umano o un altro animale (altri gatti compresi) si avvicinano alla cucciolata.

Strettamente correlato alla protezione del territorio ma non solo, è l'atto del soffiare in risposta all'introduzione nell'ambiente in cui vive il gatto di nuovi componenti , siano essi nuovi gatti, altri animali (ad esempio, cani) o esseri umani (ad esempio, nascita di un bambino).

I gatti sono animali piuttosto territoriali ; per questo motivo, se un gatto sconosciuto dovesse entrare nel territorio del nostro micio di casa, quest'ultimo può reagire soffiando e assumendo un linguaggio del corpo volto ad avvertire il suo simile che non è il caso che si trattenga oltre nel suo ambiente.

Nonostante il suo istinto predatorio, infatti, il gatto cerca sempre di evitare lo scontro fisico diretto e, per questa ragione, assume atteggiamenti volti ad mettere in guardia chi (o cosa) gli sta di fronte che non è il caso di avvicinarsi o di proseguire con il comportamento che lo ha messo in allarme.

Come accennato, le risposte alla domanda "perché i gatti soffiano?" possono essere diverse. Vediamo, quindi, quali sono le possibili cause che portano il gatto ad adottare questo comportamento.

Se la casa è abitata da bambini, al fine di prevenire un disagio per il gatto e spiacevoli incidenti, è opportuno insegnare loro come avvicinarsi correttamente al micio, come accarezzarlo e rivolgergli attenzioni senza esagerare.

Se il gatto soffia in seguito all'ingresso nella famiglia di un nuovo animale, è bene non forzare la convivenza, ma cercare di introdurre gradualmente il nuovo arrivato al micio di casa, di modo che possa abituarsi alla nuova presenza. In questi casi, il veterinario può essere utile nel fornire consigli su come inserire un nuovo animale in famiglia.

Allo stesso tempo, è bene evitare di andargli incontro , soprattutto se in maniera troppo veloce e/o brusca, ed evitare di sgridarlo . Tali comportamenti, infatti, oltre ad essere inutili e sconsigliabili, non farebbero altro che peggiorare la situazione.

Quando preoccuparsi?

Se entro certi limiti il soffiare del gatto può essere considerato normale per le cause di cui sopra, quando il soffio diventa una costante e l'animale non permette a nessuno di avvicinarsi è bene indagarne le cause nel dettaglio. Lo stesso dicasi nel caso in cui il gatto soffi quando lo si tocca in un preciso punto o quando lo si solleva: in un simile contesto, difatti, il soffiare potrebbe essere indice di un dolore fisico percepito dall'animale che necessita di un trattamento.

In queste situazioni, il ricorso al consulto con il veterinario è indispensabile: questa figura sarà in grado di capire perché il gatto soffia e potrà fornire indicazioni al proprietario su come gestire la cosa e su quali trattamenti o approcci è meglio adottare.