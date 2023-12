Perché i gatti rotolano sulla schiena?

Ad esempio, un gatto che espone la pancia non è sempre un segno che vuole lasciare accarezzare il ventre, poiché è la sua parte più sensibile ; pertanto, se si dovesse interpretare erroneamente il linguaggio del corpo come un invito a coccolarlo, ci si potrebbe ritrovare con degli spiacevoli graffi.

Proprio come facciamo noi umani, i gatti si esprimono attraverso il linguaggio del corpo. Ci sono molti segnali fisici di come si sente un gatto: ad esempio, una coda sollevata, tenuta verticalmente alta, indica che un micio si sente a suo agio ed è aperto all'interazione. Ma cosa significa quando un gatto all'improvviso si butta a terra e si rotola sulla schiena ?

Perché i gatti si rotolano per terra

Per grattarsi la schiena

Quando un gatto ha prurito sulla schiena, non può raggiungere quella zona con le zampe per alleviarlo. Per questo, non è raro che i gatti si buttino a terra e si girino sulla schiena per farsi una bella grattata. Come altri animali, i gatti possono soffrire di pelle secca e avere parassiti che vivono nella loro pelliccia come pulci e acari. Tutte queste cose possono scatenare allergie cutanee e causare gravi pruriti.

Se il gatto sembra sentirsi a disagio quando è sulla schiena e si contorce, osservare attentamente il suo manto e la pelle, per rilevare eventuali segni di secchezza della pelle o parassiti. In caso di pulci o acari nel pelo rivolgersi al proprio veterinario per qualche consiglio. Lo specialista potrebbe chiedere di portare il gatto per un esame o potrebbe indicare quali prodotti utilizzare per sbarazzarsi di quei piccoli parassiti che gli causano disagio.

Per cercare attenzione

Considerare i tempi, il luogo e le circostanze che potrebbero far rotolare il gatto sulla schiena. Il micio potrebbe inviare, infatti, il segnale che vuole attenzione ed è aperto all'interazione. A differenza di un cane che si gira sulla schiena per farsi grattare la pancia, un gatto di solito non è così sottomesso.

I gatti spesso rotolano sulla schiena per mostrare alle persone e agli altri animali che si sentono socievoli e amichevoli, senza necessariamente voler essere toccati. Un gatto che si rotola sulla schiena per dimostrare che si sente socievole spesso strofina la testa per terra, mentre la muove dappertutto e fa le fusa rumorosamente.

Sicurezza e protezione Un gatto non si gira sulla schiena a meno che non si senta sicuro e protetto. Infatti, un gatto si gira sulla schiena quando è nel suo stato più rilassato. Se un gatto si gira davanti ad una persona è un buon segno. Questo è il modo in cui il gatto dice che si fida: esporre la pancia e/o le parti sensibili è un momento molto vulnerabile per il micio, che rappresenta un'opportunità di legare per entrambi.

Per allungare i muscoli

Come noi umani, i gatti hanno bisogno di allungare i muscoli di tanto in tanto, e lo fanno in molti modi, ad esempio sdraiandosi sulla schiena e rotolandosi. Questo comportamento viene comunemente adottato quando il gatto si sveglia per la prima volta dal sonno.

Si potrebbe aver visto il gatto svegliarsi da un pisolino e girarsi sulla schiena e rotolarsi mentre allungava la schiena, le gambe e il collo. In questo caso, è bene lasciarlo stare, poiché potrebbe innervosirsi se si prova a toccarlo mentre fa stretching; meglio aspettare che abbia finito di stirarsi prima di accarezzarlo.

Per attrarre il sesso opposto

A volte, i gatti rotolano sulla schiena quando sono all'aperto, per segnalare agli altri mici che sono interessati ad accoppiarsi. Le gatte mostrano questo comportamento per inviare i loro feromoni ai gatti maschi della zona. Questi "messaggi chimici" vengono inviati tramite minuscole ghiandole situate in diverse parti del corpo del gatto, tra cui la testa, la schiena e la coda.

Se una gatta non sterilizzata esce fuori di casa, invierà questi messaggi chimici ai gatti maschi del proprio quartiere ogni volta che va in calore. Mentre gli esseri umani non possono sentire l'odore dei feromoni dei felini domestici, i gatti maschi sì, e possono sentirlo addirittura a chilometri di distanza.

Per inviare il messaggio: è ora di giocare

Quando si sentono vivaci e giocosi, i gatti spesso si gettano a terra e si rotolano sulla schiena. Possono mostrare questo comportamento con gli esseri umani, altri gatti e persino con i cani.

Un gatto domestico può rotolarsi sulla schiena quando vede la sua famiglia umana riunita per giocare insieme. I gatti capiscono quando i loro umani si divertono osservando il loro linguaggio del corpo e ascoltando i loro discorsi. Ad esempio, se la famiglia esce per calciare una palla, il gatto domestico potrebbe mostrare che anche lui vuole partecipare all'azione, rotolandosi sulla schiena.

Con certezza, è possibile scoprire se il proprio micio desidera giocare quando si rotola sulla schiena semplicemente lanciandogli un piccolo giocattolo per gatti. Se continua a giocare con il giocattolo scuotendolo e mordendolo, è sicuramente di umore giocoso.

Per marcare il territorio

Rotolarsi per terra può diffondere l'odore del gatto. Poiché i gatti comunicano principalmente attraverso il modo in cui qualcuno o qualcosa odora, usano le loro ghiandole odorifere su guance, zampe e fianchi per imprimervi un profumo personale. Questo comportamento è osservato sia nei gatti domestici che nei gatti di grandi dimensioni.

Quando il gatto strofina la testa e le guance sul pavimento, può lasciare i suoi segni di odore sulla casa e sui tuoi piedi. Questo dice agli altri gatti che sono stati lì, hanno rivendicato il loro posto e hanno già contrassegnato il loro umano preferito (quindi gli altri gatti devono fare marcia indietro). La marcatura viene utilizzata come un modo per tenere lontani potenziali nemici o rivali.