Perché i gatti impastano?

Impastare con le zampe o "fare i biscotti": queste espressioni utilizzate in riferimento ad un loro comportamento comune dei gattini che persiste nell'età adulta.

I gatti possono fare la pasta su oggetti domestici morbidi, come cuscini e coperte, oppure possono preferire impastare il petto, la zona dello stomaco e le braccia e le gambe dei loro compagni umani.

Esistono diverse teorie che potrebbero spiegare questo comportamento, ma per molti felini l'impastare va interpretato come un segno di affetto ed attaccamento emotivo. Questo potrebbe non essere troppo distante da quel che effettivamente significa, considerato che impastare richiama il comportamento istintivo e profondamente radicato che si verifica tra le madri gatte e i loro cuccioli.

Comportamento del gatto: in parte resta un mistero

Il comportamento del gatto può anche essere sorprendente per gli umani e non è così facile da interpretare come il comportamento dei cani, che è stato ampiamente studiato e documentato nella letteratura scientifica. I gatti sono erroneamente concepiti come distaccati e indipendenti, ma in realtà operano naturalmente all'interno di strutture sociali più flessibili. Gli studi sul comportamento dei gatti mostrano che formano un forte attaccamento ai loro caregiver umani. In uno studio, il 65% dei gatti ha formati legami stabili e sicuri con chi se ne prende cura, un tasso che è alla pari di quanto riportato da studi simili condotti sui cani (Vitale KR, Behnke AC, Udell MAR. Attachment bonds between domestic cats and humans. Curr Biol. 2019 Sep 23;29(18):R864-R865). Impastare può essere un comportamento distintivo che i gatti hanno adattato dal loro repertorio comunicativo per dimostrare o rafforzare questo legame con le "loro" persone.