Perché i gatti hanno paura dell'acqua?

Come per tutte le cose, ci sono delle eccezioni alla regola. Ci sono alcuni gatti a cui piace l'acqua.

A parte i felini più grandi come leoni e tigri che amano rinfrescarsi, molte razze domestiche comuni preferiscono un bel tuffo nell'acqua.

Ci sono gatti a cui piace infilare una zampa nella ciotola dell'acqua o leccarla da un rubinetto che gocciola. Può essere un'esperienza sensoriale divertente (pensa alle superfici scintillanti e ai suoni leggeri e gocciolanti), purché si sentano ancora in controllo della situazione.

Poi ci sono le eccezioni alla regola "i gatti odiano l'acqua". Gli abissini e i bengalesi sono impavidi e avventurosi e interagiscono volentieri l'acqua, mentre i Maine Coon hanno manti idrorepellenti. Il turco van è una razza rara di gatto che ha anche un pelo resistente all'acqua ed è anche conosciuto come il "gatto che nuota".

Posso far sì che al mio gatto piaccia l'acqua?

È possibile abituare il proprio gatto all'acqua, ma sarà un processo graduale che richiederà molta pazienza.

Occorre ricordare, infatti, che i gatti sono molto facilmente sovrastimolati: fargli il bagno può essere più traumatizzante per loro di quanto non si pensi; basti pensare al modo in cui si sente la loro pelliccia quando è bagnata, all'odore di saponi e shampoo e al suono dell'acqua corrente che zampilla echeggia in un bagno piastrellato.