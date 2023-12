Perché i gatti cercano il calore? Cosa fare se dormono sul termosifone

Perché al gatto piacciono così tanto le fonti di calore? Gli amanti dei gatti avranno sicuramente fatto caso alla propensione dei gatti a sedersi o fare un pisolino vicino a fonti di calore, in una giornata fredda. Potrebbero rannicchiarsi sotto una coperta, crogiolarsi al sole o dormire vicino al termosifone o accoccolarsi in grembo del loro umano preferito. Certo, in una certa misura apprezzano sicuramente la compagnia, ma il vero motivo per cui gli piacciono le cose calde è radicato innanzitutto in migliaia di anni di evoluzione. Shutterstock

5 motivi per cui i gatti amano il calore I gatti hanno una temperatura corporea interna più alta della nostra (essendo) e, naturalmente, hanno bisogno di calore per mantenere la temperatura costante ogni volta che il corpo inizia a raffreddarsi. Tuttavia, non è sempre questo il motivo per cui ai felini piacciono le cose calde. Ci sono diversi motivi per cui il tuo amico peloso ama rannicchiarsi o fare un pisolino accanto a cose calde: Essendo discendenti di antichi animali del deserto, i gatti domestici sono programmati per prosperare nei climi caldi e non c'è da meravigliarsi che cerchino istintivamente fonti di calore. Se c'è un posto caldo in casa, il gatto lo troverà sicuramente. Con una temperatura corporea compresa tra 37,7 e 38,9°C, i gatti che vivono in climi più freddi devono compensare la loro sensibilità alla temperatura. Di conseguenza, alcune razze hanno sviluppato mantelli spessi e soffici, ma molte altre dipendono da fonti di calore esterne, come noi, per stare al caldo. Ecco perché, quando non c'è un accogliente grembo umano da trovare, non è raro trovare un gatto che si rilassa sul davanzale di una finestra soleggiata, che si nasconde sotto una comoda coperta o addirittura si raggomitola direttamente davanti ad una stufa. I gattini non riescono a regolare la temperatura corporea durante le prime settimane dopo la nascita. Pertanto, si rannicchieranno accanto alla madre per ricevere calore e sicurezza. Ma proprio come quando si tratta d'impastare, i gatti non abbandonano questo comportamento quando invecchiano. L'età può influenzare la quantità di calore di cui un micio ha bisogno per stare al caldo. Caso in questione, i gattini e gli anziani sono più suscettibili al freddo. Tuttavia, se i gattini dipendono dalla madre per stare al caldo, i gatti più anziani non hanno questo vantaggio. Inoltre, condizioni come l'artrite possono peggiorare il disagio durante la stagione fredda. Pertanto, devono cercare fonti di calore esterne per mantenere una temperatura corporea interna costante. Un peggioramento della salute potrebbe influenzare la frequenza con cui un gatto cerca punti caldi o freddi. Quindi, se il tuo amico peloso cerca calore più o meno del solito, potrebbe essere un segno di un problema di salute di fondo. Ciò è particolarmente vero se lo strano comportamento è accompagnato da altri sintomi come perdita di appetito, mancanza di energia e mancanza di interesse per il gioco. Se si notano tali cambiamenti, è consigliabile consultare il veterinario il prima possibile. I gatti devono spendere molta energia per mantenere la loro temperatura corporea interna costante. Ottenendo calore da fonti esterne, un gatto può conservare energia per altre attività essenziali come la caccia, l'esercizio fisico e la difesa. Una temperatura interna più elevata significa anche che hanno una maggiore tolleranza al calore. Non sorprende quindi che il gatto possa crogiolarsi senza problemi sotto il sole di mezzogiorno mentre noi sudiamo copiosamente ed è anche per questo che può fare un pisolino comodamente accanto al termosifone. Un altro motivo per cui i gatti tollerano il calore è che possono percepirlo solo attraverso alcuni punti del loro corpo. I loro sensori di calore sono concentrati, in particolare, sul muso. Per approfondire: I gatti soffrono il freddo? Come si capisce e cosa fare in inverno

Perché la pelliccia non basta? Si potrebbe supporre che un cappotto sia sufficiente per mantenere il gatto al caldo quanto necessario. Tuttavia, la folta pelliccia può essere tanto un ostacolo quanto un aiuto. Certo, aiuterà a mantenere il gattino al caldo durante l'inverno. Tuttavia, le sue proprietà isolanti mantengono il gatto fresco anche alle alte temperature. In breve, protegge la pelle dagli agenti atmosferici, sia caldi che freddi. Inoltre, i gatti non cercano necessariamente il calore perché sentono freddo: le loro origini e le coccole della madre durante la loro infanzia li attraggono istintivamente al caldo, che li fa sentire sicuri.

Tutti i gatti bramano il calore allo stesso modo? Come accennato in precedenza, i gattini e i gatti più anziani bramano maggiormente il calore perché non riescono a regolare in modo efficace la temperatura interna del corpo. Tuttavia, il bisogno di calore varia a seconda della razza. Ad esempio, alcuni gatti sono adattati agli ambienti freddi e avranno un pelo lungo e un sottopelo spesso. Gli esempi includono Maine Coon e Ragdoll. Queste razze potrebbero non aver bisogno di tanto calore esterno quanto le loro controparti. Pertanto, potrebbero evitare i luoghi soleggiati e non preoccuparsi molto del radiatore o del termosifone. D'altra parte, i gatti con il pelo più corto avranno bisogno di più calore per mantenere la temperatura corporea interna. Il gatto Sphynx è un ottimo esempio. Questo felino è praticamente "nudo" e perderà calore più velocemente rispetto ad altre razze.

Perché dormire sul termosifone può essere pericoloso Anche se tenere il gatto al caldo è fondamentale, stare troppo a lungo vicino a una fonte di calore artificiale, come un termosifone, può essere pericoloso. Gli effetti isolanti della loro pelliccia possono impedire loro di sentire il calore finché non è abbastanza caldo da bruciarli. Un gatto di solito non se ne accorge finché la temperatura non raggiunge i 52°C. A questo punto, potrebbe essere troppo tardi.