Perché i gatti amano le scatole vuote così tanto?

Capita sempre così: hai appena comprato al tuo gatto dei giocattoli nuovi di zecca , ma li ha ignorati a favore di quella noiosa scatola di cartone gettata nell'angolo la scorsa settimana. In realtà, questo è un comportamento del amico felino peloso del tutto normale. In effetti, alla maggior parte dei gatti piace nascondersi in luoghi bui ed accoglienti, ma le scatole offrono qualcosa di più che uno spazio tranquillo dove rannicchiarsi. Cosa c'è in questi fragili box di cartone che fa impazzire i nostri gatti?

Un trucco per rendere più facile portare il gatto nel trasportino consiste nel lasciarlo fuori come cuccia extra (o box) per contribuire a rompere l'associazione con situazioni o attività stressanti.

Quando è a casa, per il gatto entrare nel trasportino vuol dire che sta andando in un posto non troppo divertente, come il veterinario. Per questo stesso motivo, quando si è dal veterinario, tutto ciò che il gatto vuole fare è tornare nel trasportino: andare al suo interno significa che sta tornando a casa.

Perché i gatti amano le scatole?

I gatti possono essere attratti dalle scatole di cartone per molte ragioni, ma una spiegazione comune è il fattore novità. Le scatole di cartone possono contenere odori o una consistenza interessante contro cui strofinare. Inoltre, una scatola vuota è fondamentalmente un posto sicuro e accogliente dove può riposare.

Il fascino delle scatole per i gatti

I gatti sono molto attenti alla consistenza. Questo può essere il motivo per cui a volte è difficile cambiare dieta per un gatto che ha solo crocchette di una forma specifica, ed è per questo stesso motivo che esiste una varietà di trame di cibo in scatola.

Le preferenze di consistenza sono anche il motivo per cui il gatto potrebbe preferire farsi le unghie sul divano anziché sfruttare il tiragraffi in corda di sisal installato proprio accanto alla sua cuccia.

Il cartone ha una consistenza che la maggior parte dei gatti troverà interessante sia da grattare che da mordicchiare.

Inoltre, il cartone è un isolante, quindi i gatti potrebbero trovarle particolarmente utili per tenersi al caldo, soprattutto in inverno. Se poi il cartone rimane adeso al pelo, evita al felino un grosso dispendio energetico (quello necessario a mantenersi al caldo).

Come anticipato, poi, i gatti sono molto sensibili ai cambiamenti nella loro casa ed adorano indagare su qualcosa di diverso. Inoltre, le scatole di cartone forniscono un senso di sicurezza dai predatori e un buon punto di osservazione per inseguire potenziali prede o giocattoli penzolanti nel mondo moderno. Nascondersi in qualcosa come una scatola di cartone può proteggerli dall'essere rilevati dalla loro preda fino a quando non sono pronti a balzare.

Inoltre, i gatti potrebbero ricordare i giocattoli che si sono precedentemente gettati in scatole vuote, quindi ogni nuova scatola funge da invito a giocare.

Le scatole attivano le risposte evolutive "predatore e preda" dei gatti, fornendo loro uno spazio sicuro per inseguire e nascondersi.

Le scatole per i gatti hanno funzione antistress

Sorprendentemente, ci sono alcuni dati scientifici su gatti e scatole. Uno studio condotto nel 2014 (C.M. Vinke, L.M. Godijn, W.J.R. van der Leij, Will a hiding box provide stress reduction for shelter cats? Applied Animal Behaviour Science Volume 160, November 2014, Pages 86-93) osserva cosa succede quando si danno scatole ai gatti del rifugio per nascondersi. Secondo questa ricerca, i gatti che avevano ricevuto le scatole erano meno stressati di quelli che ne erano sprovvisti, confermando che il nascondersi al loro interno fornisce un senso di riduzione dello stress nei nuovi ambienti.

Nascondersi agisce come meccanismo di coping per i gatti che si trovano ad affrontare diversi fattori di stress ambientale. Nei momenti in cui percepiscono ostilità o attenzioni eccessive, le scatole rappresentano una "zona neutra" in cui rifugiarsi fino a quando sarà tornata la tranquillità.

Un articolo più recente (Gabriella E. Smith, Philippe A. Chouinard, Sarah-Elizabeth Byosiere, If I fits I sits: A citizen science investigation into illusory contour susceptibility in domestic cats (Felis silvestris catus) Applied Animal Behaviour Science, Volume 240, July 2021, 105338) ha esaminato l'ossessione del gatto per la forma chiusa e quadrata di oggetti come scatole di cartone, cesti della biancheria e semplici sagome sul pavimento. I ricercatori hanno confermato che i gatti hanno una "suscettibilità illusoria ai contorni", il che significa che percepiscono contorni che non esistono nella realtà. Negli esperimenti, i gatti si sono seduti su un'illusione di forma quadrata, nota come quadrato Kanizsa, che presenta dimensioni tanto quanto un vero quadrato. Mentre lo studio conferma che i gatti sono, a un certo livello evolutivo, attratti dallo stare seduti nelle scatole, non si propone di spiegare perché si verifica quel comportamento.