Le code dei cani possono dirci molto su come si sente il nostro cucciolo, e una coda scodinzolante non sempre significa che un cane è amichevole e disponibile. Infatti, potremmo definire il gesto dello scodinzolare come un barometro delle sue emozioni , sia positive che negative. Non solo, è il suo modo di comunicare con gli altri suoi simili, non dobbiamo essere egocentrici e pensare che sia tutto relazionato a noi essere umani.

La maggior parte delle persone associa un cane che scodinzola alla gioia, per un gioco, il cibo o la presenza del suo padrone, ma non è sempre così, come approfondiremo.

Infatti, per loro scodinzolare ha le stesse funzioni comunicative di un sorriso umano, un saluto educato o un cenno di riconoscimento, spiega l'esperto. I motivi, dunque, possono essere diversi, e fermarci a credere che un cane sia felice perché scodinzola è sbagliato, e spesso potrebbe darci una impressione errata del sentimento provato dal nostro animale domestico. Insomma, oltre ad essere un simbolo di felicità o un saluto, non possiamo sottovalutare che potrebbe stare a significare che è pronto, attento, persino in ansia o trepidazione verso qualcosa che sta per avvenire.

La funzione iniziale del movimento della coda è quella di mantenere l'equilibrio , ma nel tempo è diventata un'importante forma di comunicazione canina . L'editorialista di AKC Family Dog, il dottor Stanley Coren , professore emerito nel dipartimento di Psicologia dell'Università della British Columbia, ha scritto in Psychology Today che poiché gli occhi dei cani sono molto sensibili al movimento, una coda che scodinzola è un ottimo segnale visivo per altri cani .

Infatti, la coda di un cane funge da barometro per il suo umore . Conoscere le posizioni della coda e altri segnali del linguaggio del corpo canino ci aiuterà a capire il nostro cane e come interagire in sicurezza con altri cani. Sebbene il movimento e la posizione della coda varino leggermente tra le razze canine, molti movimenti generali sono gli stessi.

Leggere la coda e il linguaggio del corpo del nostro cane è il modo migliore per sapere cosa sta davvero cercando di dirci. Proprio come le diverse espressioni facciali umane significano cose diverse, i movimenti della coda variano in base a come si sente il nostro animale domestico.

Come riconoscere l'umore del cane

Non dobbiamo poi dimenticare due chiavi di lettura principali: lo scodinzolamento può sottolineare che qualcosa lo infastidisce o che ci sta chiedendo da mangiare, specie se con questo gesto cerca di attirare la nostra attenzione verso la sua ciotola. Magari solo i più esperti lo sapranno, ma con la coda un cane espande il suo odore, metodo questo usato dall'animale per comunicare con i suoi simili e attirare la loro attenzione per farsi conoscere o riconoscere. Se tiene la coda tra le gambe, ed è con altri animali, è proprio per non far sentire il suo odore, forse per paura.

Uno studio recente ha rilevato che anche la direzione che un cane sta favorendo quando scodinzola può essere un indicatore dell'umore. Un cane che scodinzola maggiormente sul lato destro del corpo è probabilmente più rilassato, mentre un cane che scodinzola sul lato sinistro del corpo potrebbe essere più vigile, stressato o ansioso, secondo lo studio pubblicato su Current Biology nel 2013.

Anche la velocità di movimento della coda è un fattore da tenere a mente: solitamente, ad un movimento più veloce corrisponde una maggiore eccitazione, mentre ad uno più lento quiete e rilassatezza. Mentre molti di questi segnali sembrano abbastanza semplici, riconoscerli ci aiuterà a comunicare meglio con il nostro cane e ci aiuterà anche a leggere gli stati d'animo degli altri cani con i quali potrebbe relazionarsi.

Quando ci viene detto che dovremmo trattare il nostro cane come un essere umano, è in parte vero, perché, come abbiamo imparato, ha i suoi modi per comunicare con noi, attraverso la coda, e non dobbiamo sottovalutarli.