Perché i cani non possono bere alcolici?

I cani possono bere gli alcolici? No, i cani non possono assolutamente bere alcolici. L'alcol rappresenta un serio pericolo per la salute dei nostri animali domestici, perché non hanno la capacità di metabolizzare l'alcol come noi esseri umani: persino una piccolissima quantità può avere effetti gravi sul loro organismo.

Come evitare che il cane beva alcolici? Può sembrare una domanda quasi superflua, perché la risposta base è quella di non dare alcol al nostro cane per evitare che lo consumi. Nonostante sia una nozione abbastanza diffusa, può purtroppo capitare che il nostro animale domestico ingerisca accidentalmente una bevanda alcolica, magari incuriosito dal bicchiere lasciato incustodito, o che qualcuno, forse inconsapevole dei rischi, gli dia un assaggio per gioco. L'odore dolce o invitante di alcune bevande alcoliche può trarre in inganno il cane, spingendolo a berlo se lo trova a disposizione. Anche in situazioni conviviali, dunque, occorre evitare che gli alcolici siano a portata di animale, perché potrebbe essere stimolato da odore e sapore e potrebbe berne una quantità cospicua senza che il proprietario se ne accorga subito. È dunque essenziale prestare attenzione a dove vengono lasciate le bevande e agire immediatamente se si sospetta che il cane abbia bevuto alcolici. Ovviamente le generalizzazioni non vanno mai bene, e il rischio nell'ingestione dell'alcol è legato a diversi fattori che creano differenti entità di pericolo. In ogni caso, situazioni apparentemente innocue possono trasformarsi in emergenze veterinarie con conseguenze gravi, che vanno dall'intossicazione fino a danni irreparabili agli organi vitali.

Che effetto ha l'alcol sui cani? Perdita di coordinazione;

Disorientamento;

Sonnolenza;

Ipoglicemia;

Convulsioni;

Intossicazione. L'alcol agisce sull'organismo dei cani come un depressore del sistema nervoso centrale, compromettendo rapidamente le funzioni vitali. Quando un cane ingerisce alcol, l'etanolo viene assorbito rapidamente attraverso lo stomaco e l'intestino, entrando nel flusso sanguigno e raggiungendo organi come il cervello e il fegato, il che può causare un rallentamento delle funzioni neurologiche, portando a perdita di coordinazione, disorientamento e sonnolenza. Il fegato, in particolare, soffre gli effetti dell'alcol poiché non riesce a metabolizzare gli elementi che lo compongono in modo efficace., potendo così provocare acidosi metabolica, una condizione in cui il sangue diventa troppo acido, compromettendo ulteriormente il normale funzionamento degli organi interni. Inoltre, il consumo di alcol può causare ipoglicemia (un calo degli zuccheri nel sangue), che può portare a convulsioni e collasso. Non va inoltre dimenticato che alcune bevande alcoliche, come la birra, contengono ingredienti aggiuntivi che possono aumentare la tossicità per i cani. Il luppolo, ad esempio, può provocare ipertermia (aumento della temperatura corporea), tremori e danni agli organi interni. Anche piccole quantità di alcol possono essere rischiose, soprattutto nei cani di taglia piccola o nei cuccioli, senza contare che, oltre agli effetti immediati, l'alcol può causare danni a lungo termine, con problemi permanenti al fegato o al cervello.

Cosa succede se un cane beve alcolici? Quando un cane ingerisce alcol, il suo organismo subisce rapidamente gli effetti dell'etanolo, la sostanza chimica presente nelle bevande alcoliche. I cani non possiedono gli enzimi necessari per metabolizzare correttamente questa molecola, il che li rende estremamente vulnerabili anche a dosi minime. Una volta ingerito, l'etanolo viene assorbito velocemente nel flusso sanguigno, causando un'intossicazione che può influire su diversi sistemi vitali, come il sistema nervoso centrale, il fegato e i reni. I sintomi dell'avvelenamento da alcol nei cani variano ovviamente sia in base alla quantità ingerita che al peso del cane, ma possono includere letargia, disorientamento, vomito, diarrea, ipotermia, perdita di equilibrio e difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'assunzione di alcol può portare a convulsioni, coma e morte.

Cosa fare se il mio cane ha bevuto un po' di birra? Monitorare la reazione;

In caso di dubbi contattare il veterinario. Anche se la birra contiene meno alcol rispetto a liquori o cocktail, non è sicura per i cani. Come detto, il luppolo presente nella birra è particolarmente tossico per i nostri amati animali domestici, e può essere responsabile di tremori, febbre alta e vomito. Se il cane ha bevuto birra, anche in piccole quantità, è importante monitorarlo attentamente e, in caso di dubbi o preoccupazioni, contattare il veterinario, chiarendo quanto alcol è stato ingerito e il peso del cane.

Cosa fare se un cane è ubriaco? Contatta immediatamente il veterinario;

Monitora i sintomi;

Tieni il cane al sicuro;

Evita di provocare il vomito. Se sospetti che il tuo cane abbia ingerito più di una piccola dose di alcol, e noti segni di intossicazione come letargia, perdita di equilibrio, tremori, vomito o respiro rallentato, è fondamentale agire rapidamente e contattare il medico veterinario, fornendo dettagli precisi sulla quantità e il tipo di alcol ingerito, oltre al peso e all'età del cane. È importante monitorare il respiro, la temperatura corporea e il comportamento del cane, dato che un rallentamento eccessivo della respirazione o un aumento della letargia possono essere segnali di emergenza. Se il cane sembra confuso o disorientato, tienilo lontano da scale, oggetti pericolosi e superfici dure per evitare che si faccia male, e cerca di farlo stendere su una superficie morbida e calda per prevenire l'ipotermia, un rischio comune nell'intossicazione dall'alcol. Anche se potrebbe sembrare una soluzione rapida, far vomitare un cane che ha ingerito alcol può peggiorare la situazione sotto diversi aspetti. La cosa migliore è seguire le indicazioni del veterinario e, se necessario, portare il cane in una clinica per sottoporlo a un trattamento per contrastare la disidratazione, riequilibrare gli elettroliti e proteggere il fegato.