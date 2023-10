Perché gli occhi dei gatti brillano al buio? A cosa serve il tapetum lucidum

Queste speciali caratteristiche feline si sono probabilmente sviluppate per scopi di sopravvivenza, in quanto consentono loro di cacciare piccole prede nelle ore crepuscolari .

Nel felino, inoltre, i muscoli dell' iride che circondano le pupille sono organizzati in modo tale da consentire all'occhio di restringersi in una fessura verticale in condizioni di luce intensa e di aprirsi completamente in condizioni di luce molto fioca consentendo di vedere anche in presenza di una bassa intensità luminosa.

La visione notturna dei gatti è di gran lunga superiore a quella degli umani. Sebbene non possano vedere nell'oscurità totale, necessitano di solo un sesto dell'illuminazione di cui abbiamo bisogno noi umani per essere attivi al buio .

La presenza di un tapetum lucidum consente ai gatti di vedere con una luce più fioca di quanto sarebbe altrimenti possibile. Il tapetum lucidum - che è iridescente - funziona essenzialmente come un catarifrangente a sfere trasparenti che riflette la luce direttamente lungo la direzione di provenienza della luce, creando un'interferenza costruttiva con la luce incidente. Questo serve a far corrispondere la luce originale e quella riflessa, mantenendo così la nitidezza e il contrasto dell'immagine sulla retina.

Il tapetum lucidum riflette la luce visibile indietro attraverso la retina, aumentando la quantità totale di luce disponibile per i fotorecettori , senza perdere in definizione e contrasto.

Perché gli occhi brillano?

Perché il Tapetum lucidum del gatto s’illumina se colpito?

Gli occhi che brillano al buio dei gatti è un effetto visibile del tapetum lucidum: quando la luce colpisce l'occhio di un animale che ne è dotato, la pupilla sembrano produrre un bagliore. Questo fenomeno può essere visto sia in natura, che nelle fotografie con il flash, in un'ampia varietà di colori; nei fatti, il bagliore è soprattutto verde.

Tuttavia, poiché si tratta di un tipo di iridescenza, il colore varia con l'angolo di osservazione e con i minerali (tra cui lo zinco) che compongono i cristalli riflettenti del tapetum lucidum.

Un altro effetto che negli animali può assomigliare al luccichio è la leucocoria, che è una lucentezza bianca indicativa di anomalie come la cataratta e il cancro.

C'è un aspetto negativo?

Sfortunatamente, gli animali con un tapetum lucidum sacrificano una certa acuità visiva per la loro capacità di vedere in penombra; questo accade perché la luce che rimbalza mentre si riflette sul tapetum può rendere ciò che vedono un po' più sfocato. In pratica, un gatto deve essere sette volte più vicino ad un oggetto per vederlo nitidamente come farebbe una persona in un luogo molto illuminato.

Cos’altro sapere