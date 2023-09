Perché il gatto muove la coda? I nostri animali domestici comunicano con noi in tantissimi modi differenti. Se è vero che mancano di parola, o almeno di suoni che possiamo comprendere in maniera precisa, è innegabile come quasi ogni singolo gesto abbia un preciso significato. Se solo sapeste perché il gatto muove la coda in tanti modi differenti, la vostra convivenza sarebbe di certo più semplice e piacevole per entrambi. Proviamo quindi a capire le micro e macro differenze tra una coda dritta e una dritta e vibrante, un punto interrogativo e non solo. C'è un mondo da scoprire.

L’importanza della coda per i gatti Prima di calarci nell'analisi dei precisi movimenti della coda di un gatto, è fondamentale comprendere quanto sia effettivamente importante la coda per i felini. Si tratta di un elemento cruciale della loro anatomia, al punto tale da poterla definire un quinto arto. Il primo apporto che dà alla sua quotidianità, fin da cucciolo, è l'equilibrio. Grazie alla coda, infatti, può bilanciarsi al meglio quando corre e si cimenta in salti acrobatici. Al tempo stesso, però, si tratta di un mezzo comunicativo. Prima ancora di emettere suoni, infatti, il solo posizionamento del "quinto arto" lancia un chiaro messaggio, per chi è in grado di interpretarlo.

Movimenti istintivi: cosa significano Come detto, è giusto chiedersi perché il fatto muove la coda, così da poterlo comprendere meglio, capendone stati d'animo e necessità. In seguito parleremo dei movimenti netti, studiati e pensati, quelli che di fatto sono parte di una conversazione. Importanti però anche quei gesti del "quinto arto" che sono istintivi, a volte continui per ore, e generalmente spontanei e poco controllati. Pensiamo ad esempio al movimento della coda che avviene quando il gatto dorme. Ciò indica che non è ancora stato raggiunto un livello di profondità tale da dirsi incosciente. La mente dell'animale è ancora attenta a ciò che lo circonda. Generalmente il movimento è pacato, il che evidenzia come il sonno profondo stia per sopraggiungere e, in alcuni casi, anche l'inizio di un sogno. Può capitare, poi, di vederlo sdraiato, immobile, intento ad agitare la coda con movimenti molto ampi. È sintomo di agitazione e, a meno che non richiede interventi e supporto emotivo in maniera diretta, sarebbe il caso di lasciarlo in pace, così che possa calmarsi. Sarà evidentemente calmo quando muoverà la punta della coda, facendo le fusa. Una condizione di piacere e totale abbandono, totalmente opposta a quella evidenziata da movimenti a scatti, come una frusta. In questo caso il nervosismo è tale da poter rendere pericoloso l'animale.